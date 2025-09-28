Γεωργιάδης για Παπαρίζου: Περαστικά στον αδελφό της, χρειαζόμαστε και τον καλό λόγο για τα νοσοκομεία

Με ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας σχολίασε τα όσα είπε η τραγουδίστρια στο The Voice σχετικά με τη νοσηλεία του αδελφού της μετά από έμφραγμα