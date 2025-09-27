Θεοδωρικάκος για σούπερ μάρκετ: Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν – Έρχεται ανεξάρτητη αρχή προστασίας καταναλωτή

Σε ό, τι αφορά τα σούπερ μάρκετ, ο υπουργός δήλωσε ότι «ασφαλώς τα στοιχεία που ανακοινώσατε σε γενικές γραμμές δείχνουν μια υγιή και δυναμική αγορά, γιατί σωστά παρατηρήσατε ότι υπάρχει αύξηση του πραγματικού όγκου συναλλαγών. Αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο. Εμείς όμως είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε ότι μπορούμε και για τους ανθρώπους και για τα νοικοκυριά που δεν τα βγάζουν πέρα, που δυσκολεύονται».Ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι την επόμενη εβδομάδα, την Τετάρτη, πρόκειται να συναντηθεί με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ, σημειώνοντας ότι έχει συναντηθεί με τους συνδέσμους της Ελληνικής, με το Σύνδεσμο της Ελληνικής Βιομηχανίας Τροφίμων, η οποία είναι θετική και πρόκειται να συμμετάσχει σε αυτή την υπόθεση.Αναφορικά με τις αυξήσεις στα προιόντα ο υπουργός ανέφερε «Το χειμώνα που πέρασε, ύστερα από πολύ σκληρή πίεση πάνω στην αγορά, περάσαμε τέσσερις μήνες με αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα, ο οποίος ήταν ο μικρότερος πληθωρισμός τροφίμων της ευρωζώνης. Αυτά για να περιγράφουμε την πραγματικότητα. Και τώρα ο πληθωρισμός τροφίμων είναι στην τάξη μεγέθους περίπου του 2,5%. Είμαστε στο μέσο όρο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης», επαναλαμβάνοντας ότι «εμείς ενδιαφερόμαστε για το σύνολο της κοινωνίας, άρα ενδιαφερόμαστε ιδιαιτέρως για ανθρώπους που δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα».Ως προς το εάν το υπουργείο εξετάζει κάποια μέτρα για την αναχαίτιση της ακρίβειας, ο κ. Θεοδωρικάκος «έχω ανακοινώσει ένα μέτρο το οποίο θα συνεχίσει να τηρείται και είναι ότι δεν θα μπορούν να κάνουν προσφορές και εκπτώσεις σε προϊόντα τα οποία τους τελευταίους 3 μήνες έχουν κάνει ανατιμήσεις. Πρόκειται για ένα μέτρο που ξέρω ότι πιέζει την αγορά και την πονάει, αλλά θα πρέπει να καταλάβουν ότι αυτό είναι απαραίτητο γιατί είναι μια μέθοδος για να σκέφτονται πάρα πολύ σοβαρά οι επιχειρήσεις προτού προβούν σε ανατιμήσεις. Άλλες δυο από τις πρωτοβουλίες που λήγουν τώρα, στα τέλη του Οκτωβρίου, με την υποχρέωση των σούπερ μάρκετ να σας ενημερώνουν για τυχόν ανατιμήσεις αλλά και να Ανακοινώνουν και τις τιμές των οπωροκηπευτικών».