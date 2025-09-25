Προ ημερησίας συζήτηση πολιτικών αρχηγών για την εξωτερική πολιτική με αίτημα Μητσοτάκη
Η διαδικασία θα διεξαχθεί στην Βουλή έως τις 15 Οκτωβρίου
Προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών για τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και για τις εξελίξεις στην Γάζα αναμένεται να διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής έως τις 15 Οκτωβρίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε επικοινωνία που είχε με τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη ζήτησε να οργανωθεί ειδική συνεδρίαση προκειμένου να ενημερώσει την εθνική αντιπροσωπεία για όλα τα κρίσιμα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής. Η ακριβής ημερομηνία θα οριστεί αμέσως μετά την επιστροφή του κ. Μητσοτάκη από τις ΗΠΑ.
Υπενθυμίζεται ότι αίτημα για προ ημερησίας διατάξεως διαδικασία για την Γάζα είχε καταθέσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης ωστόσο ο πρωθυπουργός ζήτησε να διευρυνθεί το πλαίσιο του διαλόγου και να γίνει γενικευμένη συζήτηση για τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής.
