Πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ: Στόχος να πληρωθούν οι πραγματικοί δικαιούχοι και να εξαιρεθούν τα παράνομα ΑΦΜ
Πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ: Στόχος να πληρωθούν οι πραγματικοί δικαιούχοι και να εξαιρεθούν τα παράνομα ΑΦΜ
Ο Γιάννης Καββαδάς κατέθεσε στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής
Η τήρηση του χρονοδιαγράμματος πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ και η ολοκλήρωση των εντατικών ελέγχων σε όλα τα ΑΦΜ αγροτών και κτηνοτρόφων προκειμένου να εντοπιστούν παρατυπίες και να απαιτηθούν παράνομες επιδοτήσεις αποτελούν κεντρικές προτεραιότητες της νέας διοίκησης του οργανισμού.
Ο νέος επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ και γενικός διευθυντής της ΑΑΔΕ Γιάννης Καββαδάς καταθέτοντας στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής επισήμανε μεταξύ άλλων “οποίος έχει συμπληρώσει κανονικά την αίτησή του δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Θα πληρωθεί κανονικά”.
«Ελέγχουμε όλα τα αρχεία πληρωμών. Και του παρελθόντος. Στόχος μας είναι να πληρωθούν οι πραγματικοί δικαιούχοι αγρότες και να εξαιρεθούν όσοι δεν δικαιούνται ενίσχυσης. Εκτιμώ ότι θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις ημερομηνίες πληρωμών και τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο» τόνισε σε άλλο σημείο.
Ο κ. Καββαδάς είπε ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας του οργανισμού για υπό και τα στελέχη του οργανισμού προχωρούν σε διορθώσεις του συστήματος στην βάση των παρατηρήσεων της αρμόδιας Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ειδήσεις σήμερα:
Κυβερνητικές πηγές: Πολύ δύσκολο να γίνει συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν - Ήταν συμφωνημένο το ραντεβού
Πέθανε η θρυλική σταρ του ιταλικού και του γαλλικού κινηματογράφου, Κλαούντια Καρντινάλε
Τραμπ: Η Ουκρανία με τη βοήθεια ΕΕ και ΝΑΤΟ μπορεί να ανακτήσει όλα τα εδάφη της - Η Ρωσία μοιάζει με «χάρτινη τίγρη»
Ο νέος επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ και γενικός διευθυντής της ΑΑΔΕ Γιάννης Καββαδάς καταθέτοντας στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής επισήμανε μεταξύ άλλων “οποίος έχει συμπληρώσει κανονικά την αίτησή του δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Θα πληρωθεί κανονικά”.
«Ελέγχουμε όλα τα αρχεία πληρωμών. Και του παρελθόντος. Στόχος μας είναι να πληρωθούν οι πραγματικοί δικαιούχοι αγρότες και να εξαιρεθούν όσοι δεν δικαιούνται ενίσχυσης. Εκτιμώ ότι θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις ημερομηνίες πληρωμών και τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο» τόνισε σε άλλο σημείο.
Ο κ. Καββαδάς είπε ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας του οργανισμού για υπό και τα στελέχη του οργανισμού προχωρούν σε διορθώσεις του συστήματος στην βάση των παρατηρήσεων της αρμόδιας Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ειδήσεις σήμερα:
Κυβερνητικές πηγές: Πολύ δύσκολο να γίνει συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν - Ήταν συμφωνημένο το ραντεβού
Πέθανε η θρυλική σταρ του ιταλικού και του γαλλικού κινηματογράφου, Κλαούντια Καρντινάλε
Τραμπ: Η Ουκρανία με τη βοήθεια ΕΕ και ΝΑΤΟ μπορεί να ανακτήσει όλα τα εδάφη της - Η Ρωσία μοιάζει με «χάρτινη τίγρη»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα