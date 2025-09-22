Ένα βήμα πιο κοντά ΣΥΡΙΖΑ-Νέα Αριστερά: Η πρωτοβουλία Φάμελλου για Φόρουμ Διαλόγου, η συνέντευξη Χαρίτση και η σκιά Τσίπρα-Καρυστιανού

Η Κουμουνδούρου φαίνεται να θέλει σε αυτή τη φάση να συγκεντρώσει τις δυνάμεις της στην υπόθεση του προοδευτικού μετώπου, συγκεντρώνοντας παράλληλα και στελέχη και προσωπικότητες του ευρύτερου χώρου, ενόψει ευρύτερων πολιτικών εξελίξεων