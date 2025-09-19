Μέτρα προστασίας του καταναλωτή από την πρακτική συρρίκνωσης των προϊόντων χωρίς μείωση τιμής ζητά ο Δημήτρης Τσιόδρας από την Κομισιόν

Μέτρα για την αντιμετώπιση παραπλανητικών πρακτικών που παρατηρούνται στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, μείωσης της ποσότητας προϊόντων ενώ η τιμή παραμένει ίδια ή αυξάνεται, ζητάει ο Δημήτρης Τσιόδρας, με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.



Συγκεκριμένα ερωτά την Κομισιόν σε ποιες ενέργειες θα προβεί για να ενισχύσει το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο και να διασφαλίσει τη διαφάνεια και την αποτελεσματική ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τέτοιες μεταβολές στην ποσότητα και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων.

Ο Eυρωβουλευτής και εκπρόσωπος τύπου της ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας τονίζει ότι τα τελευταία χρόνια, παρατηρούνται πρακτικές μείωσης της ποσότητας, του μεγέθους ή σύνθεσης των προϊόντων ενώ παράλληλα, η τιμή τους παραμένει αμετάβλητη ή και αυξάνεται.

Ενδεικτικά σημειώνει ότι σε σχετική πανευρωπαϊκή έρευνα της Κομισιόν «το 74% των ερωτώμενων καταναλωτών στις χώρες της ΕΕ απάντησε ότι η ποσότητα ή το μέγεθος ενός συσκευασμένου προϊόντος μειώθηκε ενώ η τιμή παρέμεινε η ίδια ή και αυξήθηκε ενώ σύμφωνα με το 52%, τα συστατικά και η ποιότητα ενός συσκευασμένου προϊόντος υποβαθμίστηκαν ενώ η τιμή παρέμεινε η ίδια ή και αυξήθηκε».

Η πρακτική αυτή χρησιμοποιείται συχνά από ορισμένες εταιρείες για να αντιμετωπίσουν το κόστος παραγωγής χωρίς να αυξηθεί άμεσα η τιμή λιανικής και συμπληρώνει ότι το υπάρχον νομικό πλαίσιο δεν είναι επαρκές για την αντιμετώπιση αυτών των πρακτικών.

Καταλήγει δε τονίζοντας την ανάγκη η Κομισιόν να υποστηρίξει τις αρμόδιες αρχές προς την κατεύθυνση του εντοπισμού και αντιμετώπισης τέτοιων πρακτικών.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή

Θέμα: Προστασία καταναλωτών από παραπλανητικές πρακτικές μείωσης ποσότητας προϊόντων ενώ η τιμή παραμένει αμετάβλητη

Τα τελευταία χρόνια, παρατηρούνται πρακτικές μείωσης της ποσότητας, του μεγέθους ή σύνθεσης των προϊόντων ενώ παράλληλα, η τιμή τους παραμένει αμετάβλητη.

Ενδεικτικά, το 74% των ερωτώμενων καταναλωτών στις χώρες της ΕΕ απάντησε ότι η ποσότητα ή το μέγεθος ενός συσκευασμένου προϊόντος μειώθηκε ενώ η τιμή παρέμεινε η ίδια ή και αυξήθηκε ενώ σύμφωνα με 52%, τα συστατικά και η ποιότητα ενός συσκευασμένου προϊόντος υποβαθμίστηκαν ενώ η τιμή παρέμεινε η ίδια ή και αυξήθηκε.

Η πρακτική αυτή χρησιμοποιείται συχνά από τις εταιρείες για να αντιμετωπίσουν το κόστος παραγωγής χωρίς να αυξηθεί άμεσα η τιμή λιανικής.

Το υπάρχον νομικό πλαίσιο όπως η Οδηγία για τις Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές, ο Κανονισμός σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές και η Οδηγία σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών δεν είναι επαρκές για την αντιμετώπιση αυτών των πρακτικών.

Υπό το φως των ανωτέρω, ερωτάται η Επιτροπή:

1. Πώς σκοπεύει να ενισχύσει το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για να διασφαλίσει τη διαφ άνεια και την αποτελεσματική ενημέ ρωση των καταναλωτών σχετικά με τέτοιες μεταβολές στην ποσότητα και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ;