Συνεδριάζει το ΚΥΣΕΑ: Στην ατζέντα μεταναστευτικό και εξοπλιστικά για την απόκτηση άλλης μιας Belharra
Συνεδριάζει το ΚΥΣΕΑ: Στην ατζέντα μεταναστευτικό και εξοπλιστικά για την απόκτηση άλλης μιας Belharra
Στις 11 ξεκίνησε η συνεδρίαση στο Μαξίμου - Στο τραπέζι και η απόκτηση των δύο ιταλικών φρεγατών Berghamini
Η διαχείριση του μεταναστευτικού είναι το ένα από τα δύο κεντρικά θέματα που έχουν τεθεί επί τάπητος στη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ με δεδομένη τη νέα έξαρση ροών στην Κρήτη.
Ως την Παρασκευή οι μετανάστες θα έχουν μεταφερθεί στις δομές της ενδοχώρας, ενώ μένει να φανεί αν θα παραταθεί έστω για έναν μήνα το καθεστώς αναστολής αιτημάτων ασύλου που λήγει στις 11 Οκτωβρίου. Κατά πληροφορίες, ο υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης εισηγείται θετικά.
Στην ατζέντα του ΚΥΣΕΑ θα είναι και τα εξοπλιστικά, όπου στο τραπέζι εκτός των άλλων είναι η απόκτηση μιας ακόμα Belharra, αλλά και η απόκτηση των δύο ιταλικών φρεγατών Berghamini.
Σημειώνεται ότι η συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας διεξάγεται λίγες μέρες πριν τη νέα συνάντηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Ταγίπ Ερντογάν και τη σκληρή ελληνική γραμμή για την προοπτική ένταξης της Τουρκίας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE.
Ως την Παρασκευή οι μετανάστες θα έχουν μεταφερθεί στις δομές της ενδοχώρας, ενώ μένει να φανεί αν θα παραταθεί έστω για έναν μήνα το καθεστώς αναστολής αιτημάτων ασύλου που λήγει στις 11 Οκτωβρίου. Κατά πληροφορίες, ο υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης εισηγείται θετικά.
Στην ατζέντα του ΚΥΣΕΑ θα είναι και τα εξοπλιστικά, όπου στο τραπέζι εκτός των άλλων είναι η απόκτηση μιας ακόμα Belharra, αλλά και η απόκτηση των δύο ιταλικών φρεγατών Berghamini.
Σημειώνεται ότι η συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας διεξάγεται λίγες μέρες πριν τη νέα συνάντηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Ταγίπ Ερντογάν και τη σκληρή ελληνική γραμμή για την προοπτική ένταξης της Τουρκίας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE.
Ειδήσεις σήμερα:
«Αρκετά ανέχτηκα το μίσος του»: Στο φως τα μηνύματα του Ρόμπινσον με τον συγκάτοικό του μετά τη δολοφονία του Κερκ - Εξηγούσε γιατί το έκανε
«Τα λέμε, Χάμπελ»: Ένας αποχαιρετισμός στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ, τον σταρ που σφράγισε ανεξίτηλα «Τα καλύτερά μας χρόνια» στον κινηματογράφο
Το βίντεο του νεκρού ορειβάτη στη Δράμα: Η εμφάνιση και η επίθεση της αρκούδας πριν πέσει από τη χαράδρα
«Αρκετά ανέχτηκα το μίσος του»: Στο φως τα μηνύματα του Ρόμπινσον με τον συγκάτοικό του μετά τη δολοφονία του Κερκ - Εξηγούσε γιατί το έκανε
«Τα λέμε, Χάμπελ»: Ένας αποχαιρετισμός στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ, τον σταρ που σφράγισε ανεξίτηλα «Τα καλύτερά μας χρόνια» στον κινηματογράφο
Το βίντεο του νεκρού ορειβάτη στη Δράμα: Η εμφάνιση και η επίθεση της αρκούδας πριν πέσει από τη χαράδρα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα