Χριστοδουλίδης: Έτοιμη η Κύπρος να αναλάβει την ευρωπαϊκή προεδρία τον Ιανουάριο

«Για εμάς, ως κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή, είναι πολύ σημαντικό να συνεργαστούμε με τις χώρες της περιοχής, να τις φέρουμε πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας