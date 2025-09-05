Τσιάρας: Ιστορική ευθύνη της ΝΔ να οδηγήσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην επόμενη ημέρα

Απαντώντας ο κ. Τσιάρας, σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ είπε ότι με την υπαγωγή του στην ΑΑΔΕ, διασφαλίζεται η συνέχιση της χρηματοδότησης από την ΕΕ και στο τέλος από τη μεταρρύθμιση που επιχειρείται οι μόνοι ωφελημένοι θα είναι οι πραγματικοί αγρότες, όπως διευκρίνισε.Παράλληλα, ο ίδιος σημείωσε ότι έχει ξεκαθαρίσει πως άποψή του είναι να συνδεθεί η καταβολή των ενισχύσεων με το ύψος της παραγωγής, εξέλιξη την οποία, όπως διαφαίνεται θα υιοθετήσει η ΕΕ για την επόμενη προγραμματική περίοδο.Όσον αφορά στον ΕΛΓΑ τόνισε ότι για τον παγετό θα δοθούν προκαταβολές τον Οκτώβριο και θύμισε οτι στην τελευταία 5ετια έχουν καταβληθεί στους αγρότες πάνω από 1,6 δισ. ευρώ, όταν μόνο τα μισά προέρχονται από ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών.Για την εφαρμογή του Μέτρου 23, εξήγησε ότι η αδυναμία δικαιολόγησης του 30% της ζημιάς από τις υπηρεσίες ορισμένων Περιφερειών δημιουργεί καθυστερήσεις στην καταβολή των 173 εκατ. ευρώ που έχουν προϋπολογισθεί ως αποζημίωση.Τονίζεται ότι στη συνεδρίαση παρέστησαν, μεταξύ άλλων, οι δύο υφυπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας και Γιάννης Ανδριανός οι τρεις γενικοί γραμματείς, Σπύρος Πρωτοψάλτης, Αντώνης Φιλιππής και Αργυρώ Ζέρβα, ο βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης Διαμαντής Γκολιδάκης, ο αντιπρόεδρος της ΕΘΕΑΣ, Χρήστος Γιαννακάκης, ο διευθυντής της ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας, Πέτρος Τζανετάκος, η συντονίστρια του γραφείου πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, Έλενα Σώκου, οι αντιπρόεδροι του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννης Καϊμακάμης και Χρήστος Ζαλίδης, ο πρόεδρος του ΙΓΕ, Διονύσης Κυριακόπουλος, ο αντιπρόεδρος του ΕΛΓΑ, Γιάννης Κολλάτος, ο αντιπρόεδρος του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Παναγιώτης Χατζηνικολάου, ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Γιώργος Κεφαλάς και εκπρόσωποι συνεταιριστικών φορέων.