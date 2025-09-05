Δείπνο Πιερρακάκη και οικονομικού επιτελείου στη Θεσσαλονίκη, παρόντες πάνω από 35 βουλευτές της ΝΔ από τη βόρεια Ελλάδα
Δείπνο Πιερρακάκη και οικονομικού επιτελείου στη Θεσσαλονίκη, παρόντες πάνω από 35 βουλευτές της ΝΔ από τη βόρεια Ελλάδα
Σε χαλαρή διάθεση λίγες ώρες πριν από την ομιλία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ
Οι προετοιμασίες του οικονομικού επιτελείου για τις κυβερνητικές εξαγγελίες ολοκληρώθηκαν και τα φώτα στρέφονται πλέον στην αυριανή ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην 89η ΔΕΘ.
Έτσι λοιπόν σε μια πιο χαλαρή ατμόσφαιρα και διάθεση ο Κυριάκος Πιερρακάκης και σύσσωμο το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης παραθέτουν αυτήν την ώρα δείπνο σε πάνω από 35 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που εκλέγονται στη βόρεια Ελλάδα.
