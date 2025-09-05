Δείπνο Πιερρακάκη και οικονομικού επιτελείου στη Θεσσαλονίκη, παρόντες πάνω από 35 βουλευτές της ΝΔ από τη βόρεια Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κυριάκος Πιερρακάκης 89η ΔΕΘ Κυριάκος Μητσοτάκης

Δείπνο Πιερρακάκη και οικονομικού επιτελείου στη Θεσσαλονίκη, παρόντες πάνω από 35 βουλευτές της ΝΔ από τη βόρεια Ελλάδα

Σε χαλαρή διάθεση λίγες ώρες πριν από την ομιλία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Δείπνο Πιερρακάκη και οικονομικού επιτελείου στη Θεσσαλονίκη, παρόντες πάνω από 35 βουλευτές της ΝΔ από τη βόρεια Ελλάδα
66 ΣΧΟΛΙΑ
Οι προετοιμασίες του οικονομικού επιτελείου για τις κυβερνητικές εξαγγελίες ολοκληρώθηκαν και  τα φώτα στρέφονται πλέον στην αυριανή ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην 89η ΔΕΘ. 

Έτσι λοιπόν σε μια πιο χαλαρή ατμόσφαιρα και διάθεση ο Κυριάκος Πιερρακάκης και σύσσωμο το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης παραθέτουν αυτήν την ώρα δείπνο σε πάνω από 35 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που εκλέγονται στη βόρεια Ελλάδα.  

Δείτε φωτογραφίες

Δείπνο Πιερρακάκη και οικονομικού επιτελείου στη Θεσσαλονίκη, παρόντες πάνω από 35 βουλευτές της ΝΔ από τη βόρεια Ελλάδα
Δείπνο Πιερρακάκη και οικονομικού επιτελείου στη Θεσσαλονίκη, παρόντες πάνω από 35 βουλευτές της ΝΔ από τη βόρεια Ελλάδα
Δείπνο Πιερρακάκη και οικονομικού επιτελείου στη Θεσσαλονίκη, παρόντες πάνω από 35 βουλευτές της ΝΔ από τη βόρεια Ελλάδα
Δείπνο Πιερρακάκη και οικονομικού επιτελείου στη Θεσσαλονίκη, παρόντες πάνω από 35 βουλευτές της ΝΔ από τη βόρεια Ελλάδα
Δείπνο Πιερρακάκη και οικονομικού επιτελείου στη Θεσσαλονίκη, παρόντες πάνω από 35 βουλευτές της ΝΔ από τη βόρεια Ελλάδα
Δείπνο Πιερρακάκη και οικονομικού επιτελείου στη Θεσσαλονίκη, παρόντες πάνω από 35 βουλευτές της ΝΔ από τη βόρεια Ελλάδα


Ειδήσεις σήμερα:

Top Secret: Η αποτυχημένη αποστολή των Navy Seals στη Βόρεια Κορέα το 2019 - Πήγαν να εγκαταστήσουν συσκευή παρακολούθησης του Κιμ και κατέληξαν να σκοτώσουν αμάχους

Τσίπρας: Δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές - Εθνικό σχέδιο ανάταξης με ορίζοντα 5ετίας

Sicario: Ποιος είναι ο 28χρονος τραγουδιστής με τη μάσκα που εμφανίστηκε στη συναυλία για τον Στέλιο Καζαντζίδη
66 ΣΧΟΛΙΑ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης