Κυβερνητικές πηγές κατά ΠΑΣΟΚ: Αντί για συγγνώμη για τα Τέμπη, επιχειρούν να διαστρεβλώσουν την πραγματικότητα
Κυβερνητικές πηγές κατά ΠΑΣΟΚ: Αντί για συγγνώμη για τα Τέμπη, επιχειρούν να διαστρεβλώσουν την πραγματικότητα
«Μία συγγνώμη θα ήταν αρκετή για όσους προσπάθησαν να παραπλανήσουν τους πολίτες, όμως στο ΠΑΣΟΚ επιμένουν να μην αποδέχονται την πραγματικότητα» αναφέρουν κυβερνητικές πηγές
Νέα αντιπαράθεση κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ προκάλεσε το πόρισμα της Πυροσβεστικής για την τραγωδία στα Τέμπη, σύμφωνα με το οποίο καταρρίπτονται οι θεωρίες για την πυρόσφαιρα, που υποστηρίζουν κάποιοι τεχνικοί σύμβουλοι οικογενειών θυμάτων, αλλά και το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ.
Ήδη από το πρωί, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι το πόρισμα «καταρρίπτει τη θεωρία του μπαζώματος». Όπως ανέφερε το Open, «γκρεμίζεται η θεωρία του μπαζώματος. Γκρεμίζεται μια προσπάθεια της αντιπολίτευσης να χειραγωγήσει την κοινή γνώμη. Η Δικαιοσύνη λειτουργεί, θέλουμε αλήθεια σε όλα, να μας γίνει μάθημα να μην γινόμαστε δικαστές και εισαγγελείς». Η δήλωσή του προκάλεσε την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, κατηγόρησε τον κ. Μαρινάκη ότι «έχει βάλει σκοπό να φτάσει τους μεγάλους προπαγανδιστές. Καθημερινά διαστρέφει λεγόμενα, δολοφονεί χαρακτήρες, επινοεί ανύπαρκτες καταστάσεις και ψεύδεται κατ’ επάγγελμα και ασυστόλως», καθώς ήταν το κρατικό πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ -«το “ευαγγέλιο”- κατά τον κ. Σκέρτσο»-που μιλούσε για παράνομο φορτίο.
Πλέον, κυβερνητικές πηγές εξαπέλυσαν σφοδρή κριτική στο ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι αντί «το μόνο που θα περιμέναμε σήμερα από το ΠΑΣΟΚ ήταν να εκδώσει μία ανακοίνωση με την οποία θα ζητούσε συγγνώμη από τους πολίτες γιατί η ηγεσία και τα στελέχη του κόμματος έπεσαν στην παγίδα των ακραίων κομμάτων και συμμετείχαν στην προσπάθεια χειραγώγησης της κοινής γνώμης, γύρω από τη μεγάλη τραγωδία των Τεμπών, υιοθετώντας θεωρίες συνωμοσίας για “άγνωστα καύσιμα” και “χαμένα βαγόνια”. Όμως το μόνο που έκαναν, ήταν να επιχειρήσουν για άλλη μία φορά να διαστρεβλώσουν την πραγματικότητα με τη συνήθη κοπτοραπτική τους».
Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι «επειδή η αλήθεια είναι επίμονη και γυρίζει μπούμερανγκ σε όσους διακινούν θεωρίες συνωμοσίας, ιδίως όταν προσπαθούν να καπηλευθούν κομματικά μία τραγωδία, τους θυμίζουμε τις δηλώσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη σε τηλεοπτική του συνέντευξη ότι “η ανάφλεξη προήλθε από άγνωστο καύσιμο” αλλά και από το βήμα της Βουλής, που έλεγε ότι “αναζητούμε ακόμα να μάθουμε ποιο είναι το άγνωστο καύσιμο, που προκάλεσε την ανάφλεξη”. Τους θυμίζουμε, μεταξύ άλλων, τη δήλωση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μανώλη Χριστοδουλάκη στη Βουλή για τα “τρία βαγόνια που ως δια μαγείας χάθηκαν”. Μία συγγνώμη θα ήταν αρκετή για όσους προσπάθησαν να παραπλανήσουν τους πολίτες, όμως στο ΠΑΣΟΚ επιμένουν να μην αποδέχονται την πραγματικότητα».
Οι κυβερνητικές πηγές σχολιάζουν με τη μορφή υστερόγραφου και τα περί 13ου μισθού. «Υ.Γ. Ακόμα περιμένουμε να μας απαντήσουν από το ΠΑΣΟΚ για την απίστευτη λαθροχειρία τους σχετικά με το τελικό δημοσιονομικό κόστος του 13ου μισθού στο δημόσιο, την προσπάθεια εξαπάτησης των πολιτών για την αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ, την οποία συνέκριναν δύο φορές με την εξέλιξη του πληθωρισμού αλλά και για τα υπόλοιπα ερωτήματα που έχουμε θέσει για τα φορολογικά έσοδα και την οικονομία. Οσο κι αν προσπαθούν, δεν θα αποφύγουν τις απαντήσεις», σημειώνουν.
Ήδη από το πρωί, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι το πόρισμα «καταρρίπτει τη θεωρία του μπαζώματος». Όπως ανέφερε το Open, «γκρεμίζεται η θεωρία του μπαζώματος. Γκρεμίζεται μια προσπάθεια της αντιπολίτευσης να χειραγωγήσει την κοινή γνώμη. Η Δικαιοσύνη λειτουργεί, θέλουμε αλήθεια σε όλα, να μας γίνει μάθημα να μην γινόμαστε δικαστές και εισαγγελείς». Η δήλωσή του προκάλεσε την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, κατηγόρησε τον κ. Μαρινάκη ότι «έχει βάλει σκοπό να φτάσει τους μεγάλους προπαγανδιστές. Καθημερινά διαστρέφει λεγόμενα, δολοφονεί χαρακτήρες, επινοεί ανύπαρκτες καταστάσεις και ψεύδεται κατ’ επάγγελμα και ασυστόλως», καθώς ήταν το κρατικό πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ -«το “ευαγγέλιο”- κατά τον κ. Σκέρτσο»-που μιλούσε για παράνομο φορτίο.
«Θα περιμέναμε από το ΠΑΣΟΚ συγγνώμη»
Πλέον, κυβερνητικές πηγές εξαπέλυσαν σφοδρή κριτική στο ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι αντί «το μόνο που θα περιμέναμε σήμερα από το ΠΑΣΟΚ ήταν να εκδώσει μία ανακοίνωση με την οποία θα ζητούσε συγγνώμη από τους πολίτες γιατί η ηγεσία και τα στελέχη του κόμματος έπεσαν στην παγίδα των ακραίων κομμάτων και συμμετείχαν στην προσπάθεια χειραγώγησης της κοινής γνώμης, γύρω από τη μεγάλη τραγωδία των Τεμπών, υιοθετώντας θεωρίες συνωμοσίας για “άγνωστα καύσιμα” και “χαμένα βαγόνια”. Όμως το μόνο που έκαναν, ήταν να επιχειρήσουν για άλλη μία φορά να διαστρεβλώσουν την πραγματικότητα με τη συνήθη κοπτοραπτική τους».
Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι «επειδή η αλήθεια είναι επίμονη και γυρίζει μπούμερανγκ σε όσους διακινούν θεωρίες συνωμοσίας, ιδίως όταν προσπαθούν να καπηλευθούν κομματικά μία τραγωδία, τους θυμίζουμε τις δηλώσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη σε τηλεοπτική του συνέντευξη ότι “η ανάφλεξη προήλθε από άγνωστο καύσιμο” αλλά και από το βήμα της Βουλής, που έλεγε ότι “αναζητούμε ακόμα να μάθουμε ποιο είναι το άγνωστο καύσιμο, που προκάλεσε την ανάφλεξη”. Τους θυμίζουμε, μεταξύ άλλων, τη δήλωση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μανώλη Χριστοδουλάκη στη Βουλή για τα “τρία βαγόνια που ως δια μαγείας χάθηκαν”. Μία συγγνώμη θα ήταν αρκετή για όσους προσπάθησαν να παραπλανήσουν τους πολίτες, όμως στο ΠΑΣΟΚ επιμένουν να μην αποδέχονται την πραγματικότητα».
Οι κυβερνητικές πηγές σχολιάζουν με τη μορφή υστερόγραφου και τα περί 13ου μισθού. «Υ.Γ. Ακόμα περιμένουμε να μας απαντήσουν από το ΠΑΣΟΚ για την απίστευτη λαθροχειρία τους σχετικά με το τελικό δημοσιονομικό κόστος του 13ου μισθού στο δημόσιο, την προσπάθεια εξαπάτησης των πολιτών για την αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ, την οποία συνέκριναν δύο φορές με την εξέλιξη του πληθωρισμού αλλά και για τα υπόλοιπα ερωτήματα που έχουμε θέσει για τα φορολογικά έσοδα και την οικονομία. Οσο κι αν προσπαθούν, δεν θα αποφύγουν τις απαντήσεις», σημειώνουν.
Ειδήσεις σήμερα:
«Ζούμε έναν εφιάλτη, γλιτώσαμε τα χειρότερα» λέει η μητέρα της 26χρονης που τραυματίστηκε στο τροχαίο με την Porsche
Τρία υπουργεία κατά Δήμου Αθηναίων για τη Βασιλίσσης Όλγας - «Οι αποφάσεις του δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα», λένε
Κινηματογραφική σύλληψη συνεργού του «Έντικ» στον Ασπρόπυργο - Δείτε βίντεο
«Ζούμε έναν εφιάλτη, γλιτώσαμε τα χειρότερα» λέει η μητέρα της 26χρονης που τραυματίστηκε στο τροχαίο με την Porsche
Τρία υπουργεία κατά Δήμου Αθηναίων για τη Βασιλίσσης Όλγας - «Οι αποφάσεις του δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα», λένε
Κινηματογραφική σύλληψη συνεργού του «Έντικ» στον Ασπρόπυργο - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα