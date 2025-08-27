Χατζηβασιλείου: Η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει παραβίαση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων

«Η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει παραβίαση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων από κανέναν», δήλωσε ο βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε. της Νέας Δημοκρατίας, κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, κατά την παρουσία του στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN.Σε ερώτηση για τη Λιβύη και τις κινήσεις της Τουρκίας προς τον Χαφτάρ, ο βουλευτής της ΝΔ ήταν σαφής: «Καμία χώρα δεν μπορεί να εμποδίσει την επαφή τρίτων μεταξύ τους. Ορθώς η ελληνική εξωτερική πολιτική δεν ετεροκαθορίζεται». Υπενθύμισε ότι «έχουμε στείλει μήνυμα στη Λιβύη να έρθουμε να συζητήσουμε ΑΟΖ και οι δύο πλευρές της Λιβύης φαίνονται θετικές», λέγοντας ότι η ΥΦΥΠΕΞ Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου έχει κάνει την κατάλληλη προετοιμασία.Τόνισε, ωστόσο, πως «αν θέλουν να κάνουν τουρκολιβυκό στρατό, όπως ακούγεται, εμείς δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Όμως, η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει καμία παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων από κανέναν». Κλείνοντας, επεσήμανε τον γεωπολιτικό ρόλο της Ελλάδας ως γέφυρας προς την Ευρώπη: «Η Λιβύη να καταλάβει ότι η φυσική της πύλη στην Ευρώπη είναι η Ελλάδα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αποτύπωσε τα απώτατα όρια της υφαλοκρηπίδας σε ευρωπαϊκό έγγραφο, άρα η Λιβύη ξέρει ποιες είναι οι προθέσεις μας και ξέρει τι λέει το Διεθνές Δίκαιο».Σχετικά με τις παραβιάσεις στο Αιγαίο από Τούρκους αλιείς, ο Τάσος Χατζηβασιλείου τόνισε ότι «το ελληνικό λιμενικό σώμα κάνει εξαιρετική δουλειά παρά τη δυσκολία στο πεδίο. Η Ελλάδα έχει 14.000 χλμ. ακτογραμμής. Οι Έλληνες λιμενικοί είναι πάντοτε εκεί για να προστατεύουν τα συμφέροντα της χώρας μας».Αναφερόμενος στο ζήτημα της Μονής Αγίας Αικατερίνης στο Σινά, ο κ. Χατζηβασιλείου υπογράμμισε ότι «ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός πήγε εκεί για να επαναφέρει την κανονικότητα και εξωθήθηκαν οι στασιαστές. Αυτή η κανονικότητα είναι αναγκαία συνθήκη για να επιτευχθεί συμφωνία με την αιγυπτιακή πλευρά ύστερα από την απόφαση του δικαστηρίου στην Ισμαηλία». Επεσήμανε ότι η προσπάθεια αποσταθεροποίησης ξεκίνησε όταν «η κυβέρνηση Μητσοτάκη έφερε στη Βουλή το νομοσχέδιο για σύσταση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου για τη Μονή Σινά», ενώ αναγνώρισε τη σημασία της συνέχισης των εξαιρετικών διμερών σχέσεων με την Αίγυπτο: «Υπάρχει συντονισμένη προσπάθεια του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Αιγύπτιο ομόλογό του να διευθετηθεί η εκκρεμότητα για τη Μονή Σινά. Προφανώς ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός έχει το δίκιο με το μέρος του, όπως ορίζει η κανονικότητα».Για τις πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία, ο Τάσος Χατζηβασιλείου προειδοποίησε για τον εντεινόμενο κίνδυνο αστάθειας στην Ευρώπη: «Η Γαλλία μπαίνει σε μία περίοδο αβεβαιότητας. Το χρέος της αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ κάθε λεπτό». Αναλύοντας τις πολιτικές επιλογές του προέδρου Μακρόν, τόνισε ότι «έχει τρία σενάρια μπροστά του: είτε να ορίσει νέα κυβέρνηση, είτε να πάει σε βουλευτικές εκλογές, είτε να σχηματίσει κυβέρνηση τεχνοκρατών». Καταλήγοντας, προειδοποίησε: «Η Γαλλία, μία από τις ατμομηχανές της ΕΕ, θα πρέπει να εφαρμόσει πλάνο δημοσιονομικής προσαρμογής. Όσο υπάρχει αβεβαιότητα, αυτό θα μπορούσε να εγκυμονεί κινδύνους για την ΕΕ και την κοινή αγορά. Η Γαλλία παραμένει σημαντικός πόλος της Ένωσής μας».