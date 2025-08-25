Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το 3ο Γυμνάσιο Ζωγράφου - «Τα δημόσια σχολεία μας αλλάζουν όψη», δείτε την ανάρτησή του

3ο Γυμνάσιο Ζωγράφου βρέθηκε σήμερα ο πρωθυπουργός, βρέθηκε σήμερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης , καθώς αποτελεί

Το 3ο Γυμνάσιο Ζωγράφου είναι ένα από τα 431 σχολεία που ανακαινίζονται σε όλη τη χώρα και θα είναι έτοιμο με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Στοαπό τα 431 δημόσιαπου ανακαινίζονται στο πλαίσιο του«Το 3ο Γυμνάσιο Ζωγράφου χτίστηκε πριν από 70 χρόνια, έχει πάνω από 300 μαθητές και μέχρι σήμερα δεν είχε ποτέ ανακαινιστεί. Είναι ένα από τα 431τα οποία ανακαινίζονται μέσα από το πρόγραμμα “Μαριέττα Γιαννάκου” και θα είναι έτοιμο με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς», είπε ο πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στο TikTok, με αφορμή την επίσκεψή του στο σχολείο.«Το πρόγραμμα “Μαριέττα Γιαννάκου” είναι το πρώτο εθνικό πρόγραμμα αναβάθμισης των κτιριακών υποδομών των σχολείων μας. Πολύ σύντομα, θα αναμένετε νέες εξαγγελίες για το πώς θα το επεκτείνουμε και θα το ενδυναμώσουμε. Τα δημόσια σχολεία μας αλλάζουν όψη. Μαθητές και εκπαιδευτικοί αποκτούν τις υποδομές που αξίζουν», συνέχισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.