Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το 3ο Γυμνάσιο Ζωγράφου - «Τα δημόσια σχολεία μας αλλάζουν όψη», δείτε την ανάρτησή του
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το 3ο Γυμνάσιο Ζωγράφου - «Τα δημόσια σχολεία μας αλλάζουν όψη», δείτε την ανάρτησή του
«Το 3ο Γυμνάσιο Ζωγράφου είναι ένα από τα 431 σχολεία τα οποία ανακαινίζονται μέσα από το πρόγραμμα “Μαριέττα Γιαννάκου” και θα είναι έτοιμο με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς», είπε ο πρωθυπουργός
Στο 3ο Γυμνάσιο Ζωγράφου βρέθηκε σήμερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς αποτελεί ένα από τα 431 δημόσια σχολεία που ανακαινίζονται στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».
«Το 3ο Γυμνάσιο Ζωγράφου χτίστηκε πριν από 70 χρόνια, έχει πάνω από 300 μαθητές και μέχρι σήμερα δεν είχε ποτέ ανακαινιστεί. Είναι ένα από τα 431 σχολεία τα οποία ανακαινίζονται μέσα από το πρόγραμμα “Μαριέττα Γιαννάκου” και θα είναι έτοιμο με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς», είπε ο πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στο TikTok, με αφορμή την επίσκεψή του στο σχολείο.
«Το πρόγραμμα “Μαριέττα Γιαννάκου” είναι το πρώτο εθνικό πρόγραμμα αναβάθμισης των κτιριακών υποδομών των σχολείων μας. Πολύ σύντομα, θα αναμένετε νέες εξαγγελίες για το πώς θα το επεκτείνουμε και θα το ενδυναμώσουμε. Τα δημόσια σχολεία μας αλλάζουν όψη. Μαθητές και εκπαιδευτικοί αποκτούν τις υποδομές που αξίζουν», συνέχισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
«Το 3ο Γυμνάσιο Ζωγράφου χτίστηκε πριν από 70 χρόνια, έχει πάνω από 300 μαθητές και μέχρι σήμερα δεν είχε ποτέ ανακαινιστεί. Είναι ένα από τα 431 σχολεία τα οποία ανακαινίζονται μέσα από το πρόγραμμα “Μαριέττα Γιαννάκου” και θα είναι έτοιμο με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς», είπε ο πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στο TikTok, με αφορμή την επίσκεψή του στο σχολείο.
@kyriakosmitsotakis_
Το 3ο Γυμνάσιο Ζωγράφου είναι ένα από τα 431 σχολεία που ανακαινίζονται σε όλη τη χώρα και θα είναι έτοιμο με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.♬ original sound - Kyriakos Mitsotakis
«Το πρόγραμμα “Μαριέττα Γιαννάκου” είναι το πρώτο εθνικό πρόγραμμα αναβάθμισης των κτιριακών υποδομών των σχολείων μας. Πολύ σύντομα, θα αναμένετε νέες εξαγγελίες για το πώς θα το επεκτείνουμε και θα το ενδυναμώσουμε. Τα δημόσια σχολεία μας αλλάζουν όψη. Μαθητές και εκπαιδευτικοί αποκτούν τις υποδομές που αξίζουν», συνέχισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ειδήσεις σήμερα:
Πισίνες και μπετά βουλιάζουν την Καλντέρα στην Σαντορίνη - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Το μεγάλο παζάρι για την Ουκρανία: «Αγκάθι» τα νέα σύνορα - Γιατί ο Ζελένσκι δεν μπορεί να παραδώσει το Ντονμπάς, δείτε χάρτες
Ντέμης Νικολαΐδης: Συντετριμμένη η κόρη του, Μελίνα - Η ανάρτηση που έκανε για τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου
Πισίνες και μπετά βουλιάζουν την Καλντέρα στην Σαντορίνη - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Το μεγάλο παζάρι για την Ουκρανία: «Αγκάθι» τα νέα σύνορα - Γιατί ο Ζελένσκι δεν μπορεί να παραδώσει το Ντονμπάς, δείτε χάρτες
Ντέμης Νικολαΐδης: Συντετριμμένη η κόρη του, Μελίνα - Η ανάρτηση που έκανε για τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα