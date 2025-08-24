Μαρινάκης κατά ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση έχει μειώσει ή καταργήσει 72 φόρους, η χώρα έχει πληρώσει τους μαθητευόμενους μάγους

Νωρίτερα, κ εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «ανταλλάσσει την οικονομική αιμορραγία των πολιτών με ψίχουλα» - Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ, η ανταπάντηση της ΝΔ ότι έχει πάρει