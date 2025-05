Ευρωπαϊκό συνέδριο για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία σε Ιωάννινα - Ζαγόρι

Κλείσιμο

Στα Ιωάννινα και το Ζαγόρι χτυπά για τρεις μέρες η καρδιά της Επιχειρηματικότητας και της Καινοτομίας. Περισσότεροι από 60 ομιλητές από την Ελλάδα και την Ευρώπη θα μιλήσουν στο Zagori Impact Investing Forum, οι εργασίες του οποίου θα ολοκληρωθούν στις 17 Μαΐου 2025, στα Ιωάννινα και το Ζαγόρι. Το πρώτο Zagori Impact Investing Forum είναι μια νέα πρωτοβουλία που θα βάλει στο μικροσκόπιο τις τεκτονικές αλλαγές που έχουν σημειωθεί την τελευταία περίοδο - αλλά και εκείνες που έρχονται - στη βιώσιμη ανάπτυξη, την καινοτομία και τις επενδύσεις.Διακεκριμένοι ομιλητές, εκπρόσωποι της πολιτικής, της επιχειρηματικότητας, της επιστημονικής κοινότητας και του δημοσίου τομέα θα συζητήσουν και θα αναλύσουν τους μετασχηματισμούς που συντελούνται στην καθημερινότητα, την οικονομία, την άμυνα, το fintech, και εν γένει την τεχνολογία που αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς – και – λόγω της Τεχνητής Νοημοσύνης. Επενδυτές, startup founders, βουλευτές, ευρωβουλευτές, καθώς και ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου – που θα εκπροσωπήσει και τον Πρωθυπουργό - έχουν δώσει ραντεβού στα Ιωάννινα και το Ζαγόρι. Το Zagori Impact Investing Forum ιδρύθηκε και συνδιοργανώνεται από τον σύμβουλο πολιτικής στρατηγικής και επικοινωνίας και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Campaign Lab,, και τον διεθνή οργανισμό υποστήριξης επιχειρηματικότητας Envolve Entrepreneurship.Η 16η Μαΐου αποτελεί την κεντρική ημέρα του φόρουμ, η οποία είναι ανοιχτή στο κοινό με δωρεάν είσοδο και εγγραφή στο www.zagoriforum.com , ενώ στις 17 Μαΐου οι εργασίες του φόρουμ θα μεταφερθούν στα Ζαγοροχώρια, όπου θα πραγματοποιηθούν συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης μεταξύ των συμμετεχόντων, πεζοπορία από το χωριό Κουκούλι προς το χωριό Κήποι και επίσκεψη στο αρχοντικό Μάνα του Ζαγορίου στο Τσεπέλοβο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συμμετοχή περισσότερων από 60 ομιλητών, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων της Κυβέρνησης, Ευρωβουλευτών, Βουλευτών, CEOs, Επενδυτών, επιχειρηματιών και Startup Founders, καθώς και φορέων εκπαίδευσης από την Ελλάδα και την Ευρώπη, με σειρά θεματικών συζητήσεων και παρεμβάσεων στο Πολιτιστικό Κέντρο «Δημήτρης Χατζής» στα Ιωάννινα. Η πλήρης λίστα ομιλητών είναι διαθέσιμη στο: www.zagoriforum.com/speakersΤο Zagori Impact Investing Forum τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, της Περιφέρειας Ηπείρου, του Δήμου Ζαγορίου και του Δήμου Ιωαννιτών και υποστηρίζεται από τη Snappi bank, τo Investing for Purpose, τη Break Even Consulting, το Enterprise Greece και την PwC. Η κεντρική ημέρα του Forum περιλαμβάνει ένα πλούσιο πρόγραμμα θεματικών συζητήσεων που αναδεικνύουν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης.- Ανάπτυξη Περιφερειών μέσω Στρατηγικών Επενδύσεων- Ενεργειακή Μετάβαση & Καινοτομία- Ανθεκτικές Πόλεις & Αποκεντρωμένος Σχεδιασμός- Τεχνολογία, Άμυνα & Ασφάλεια- Ψηφιακός Μετασχηματισμός- Καινοτομία στην Υγεία & Υγειονομική Ανάπτυξη- Ερευνητικά Οικοσυστήματα & Περιφέρειες- Πολιτική & Επιχειρηματικότητα – Bridging the Gap