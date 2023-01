«European Youth Day» από την ΟΝΝΕΔ: Επιτυχής και με μαζική προσέλευση η εκδήλωση - Δείτε φωτογραφίες

Κλείσιμο

Για το ζήτημα της κυκλικής οικονομίας και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος σε αρμονία με την οικονομία μας μίλησε o Μιχάλης Μανής εκπρόσωπος της νέας γενιάς επιχειρηματιών στο χώρο της ενέργειας σε μια Face to Face συζήτηση με τη δημοσιογράφο και Διευθύντρια Ενημέρωσης One Channel Μάιρα Μπάρμπα.Στη συνέχεια,εξήγησε πώς μέσω της δικής του start up, παρέχει στους πελάτες του μία πλατφόρμα λογισμικού με σκοπό την διασφάλιση της συμμόρφωσης τους σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα πρωτόκολλα anti-doping και τους κανονισμούς για τις καλές συνθήκες διαβίωσης των ζώων στον κλάδο των ιπποειδών. Περαιτέρω,Το «European Youth Day-powered by ONNED» ολοκληρώθηκε με τη θεματική συζήτηση «New European Bauhaus and circular economy: Ένα πιο βιώσιμο μέλλον για όλους» με κεντρικό ομιλητή τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και συντονίστρια τη δημοσιογράφο στο Mega Tv και Parapolitika 90,1, Μπάγια Αντωνοπούλου. Οι ομιλητές ανέδειξαν την ανάγκη βιώσιμων λύσεων που θα προστατεύουν το περιβάλλον και το κοινό μας σπίτι, τον πλανήτη Γη. Ταυτόχρονα, όμως, θα προωθούν και την αειφόρο ανάπτυξη και πράσινη οικονομία, με τρόπο που θα σέβεται τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς για τις πρώτες ύλες.Ο υπουργός, κ., σημείωσε: «Πρέπειστην πράσινη μετάβαση και το βιώσιμο μέλλον. Τίποτα δεν θα είχαμε πετύχει χωρίς τη συμμετοχή των νέων. Χρειαζόμαστε τη συμμετοχή σας σε αυτό το πολύ σοβαρό εγχείρημα για το μέλλον του πλανήτη. Με προτάσεις, ιδέες και διάλογο σας θέλουμε κοντά μας. Σας θέλουμε πρεσβευτές και πρωταγωνιστές της πορείας μας προς την κλιματική ουδετερότητα. Μπορούμε τις προκλήσεις να τις μετατρέψουμε σε ευκαιρίες. Για ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για εσάς και τις επόμενες γενιές».αφού ευχαρίστησε για την παρουσία του τον πρωθυπουργό και τους συμμετοχές που τίμησαν με την παρουσία τους τη σημερινή εκδήλωση, ανέφερε: «Το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας μάς προσέφερε μια πολύτιμη ευκαιρία να συζητήσουμε μια σειρά από θέματα που μας απασχολούν. Να τα συζητήσουμε ανοικτά, χωρίς περιστροφές. Ανεξάρτητα από τις κομματικές μας προτιμήσεις. Ανεξάρτητα από τον τόπο που ζούμε. Όλοι οι νέοι της Ευρώπης.. Αυτό κάναμε την προηγούμενη τριετία με τον τότε πρόεδρο της ΟΝΝΕΔ και νυν γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Παύλο Μαρινάκη. Το αύριο που έρχεται θα είναι περισσότερο ψηφιακό και περισσότερο πράσινο. Και πρωταγωνιστές θα είμαστε όλοι εμείς, οι νέοι της Ευρώπης.Γιατί και η ψηφιακή και η πράσινη μετάβαση ενισχύουν τη συμμετοχή των νέων τόσο στην αγορά εργασίας όσο και στη Δημοκρατία. Είμαστε άλλωστε μια γενιά που έχει αποδείξει ότι επιδιώκει στην πράξη να είναι ενεργή.Να μην δίνει λευκή επιταγή στους άλλους να αποφασίζουν για το μέλλον της. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει βρεθεί στην πρωτοπορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους δύο αυτούς κρίσιμους τομείς της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης»., η οποία και εξήρε την πρωτοβουλία της ΟΝΝΕΔ τονίζοντας: «Θέλω να εκφράσω την εκτιμησή και το σεβασμό για όλα αυτά που συνεισφέρει η ΟΝΝΕΔ σε ευρωπαϊκό επίπεδο και που την καθιστούν ισχυρό πυλώνα της νεολαίας του ΕΛΚ καθώς διαμορφώνει ενεργά την πολιτική της, όπως στα θέματα που συζητάμε σημερα -καινοτομία ψηφιοποίηση και βιωσιμότητα. Είστε μια δυναμική οργάνωση με εξαιρετική ηγεσία που εργάζεται ακατάπαυστα και πετυχαίνει τους κοινού μας στοχους».Ευχαριστούμε το Γραμματέα ΠΕ ΝΔ Παύλο Μαρινάκη, τους βουλευτές Χάρη Θεοχάρη, Τάσο Χατζηβασιλείου, Γιάννη Βρούτση, το Γραμματέα Οργανωτικού ΝΔ Στέλιο Κονταδάκη, τους Αναπληρωτές Γενικούς Διευθυντές ΝΔ Νίκο Παπουτσή και Γιάννη Σμυρλή, τον Συντονιστή Γενικής Διεύθυνσης ΝΔ Γιάννη Παπαγεωργίου, τον Πρόεδρο ΕΟΑΝ Βαγγέλη Καραμίντζιο, τον πρόεδρο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ Κώστα Δέρβο, τα μέλη Διαγραμματειακού Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, Μένιο Κορομηλά, Κώστα Μαμουλή, Χρυσαυγή Ατσιδάκου, Άκη Μπάφα, Κώστα Λολίτσα, Πιστή Κρουσταλίδου, Κώστα Τσιαγκλιώτη, Βασίλη Γακόπουλο, Δημήτρη Γκουλή και τα αιρετά μέλη ΠΕ ΝΔ Κώστας Κουλουρά και Μανώλη Μιγαδάκη που έδωσαν το παρών στην εκδήλωση της ΟΝΝΕΔ με τίτλο: «European Youth Day-powered by ONNED».