Θερμό καλοκαίρι από τις τουρκικές προκλήσεις - 10 σενάρια κλιμάκωσης της έντασης εξετάζει η Αθήνα

Προετοιμασίες για ένα «θερμό καλοκαίρι» κάνουν στο κυβερνητικό επιτελείο, καθώς οι Τούρκοι κόβουν τις γέφυρες διαλόγου με τη χώρα μας, ενώ οι ρητορικές κορώνες του Ταγίπ Ερντογάν μένει να φανεί σε τι θα μεταφραστούν στο πεδίο.Στο Μέγαρο Μαξίμου επικρατεί ψυχραιμία, ενώ σήμερα οαπό το Νταβός θα δώσει το στίγμα του, καθώς έχει δύο προγραμματισμένες δημόσιες τοποθετήσεις, ένα one on one με τον πρόεδρο του Φόρουμ Μπόργκε Μπρέντε και μια συνέντευξη το απόγευμα στο CNN.Οι Τούρκοι, πάντως, δείχνουν τις διαθέσεις τους ποικιλοτρόπως. Χθες, όπως έγραψε χθες το protothema.gr, ενημέρωσαν την ελληνική πλευρά για την επ’ αόριστον αναβολή του ραντεβού του υφυπουργού Εξωτερικών Σεντάτ Ονάλ με τον Έλληνα υφυπουργό Κώστα Φραγκογιάννη με αντικείμενο τη «θετική ατζέντα» των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Το εν λόγω ραντεβού προγραμματιζόταν να γίνει στις 24 Ιουνίου στην Άγκυρα, πλην ο κ. Φραγκογιάννης ενημερώθηκε και μάλιστα με ένα λιτό e-mail ότι το ραντεβού του με τον κ. Ονάλ θα προγραμματιστεί σε ύστερο χρονικό σημείο, άγνωστο πότε. Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Ερντογάν υπογράμμισε στις προχθεσινές του δηλώσειςΥπό αυτό το πρίσμα, σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες του protothema.gr, το υπουργείο ξωτερικών, σε συνεργασία και με το υπουργείο Άμυνας, θα καταρτίσει 10 εναλλακτικά σενάρια κλιμάκωσης της τουρκικής προκλητικότητας, μιας και στην Αθήνα θέλουν να είναι έτοιμοι δια παν ενδεχόμενον. Σε αυτά τα σενάρια εντάσσεται ο πολλαπλασιασμός των τουρκικών υπερπτήσεων που πάντα εμπεριέχουν τον κίνδυνο ατυχήματος και επικίνδυνης εμπλοκής, αλλά και η αύξηση των μεταναστευτικών ροών. Άλλωστε, τις τελευταίες μέρες οι Τούρκοι δείχνουν δείγματα γραφής, αφήνοντας να περάσουν περισσότερες βάρκες προς τα νησιά του ΒΑ Αιγαίου, αλλά και περισσότεροι μετανάστες από τον Έβρο.Και μπορεί ο κ. Μητσοτάκης να μην θέλει, σε καμία περίπτωση, να ακολουθήσει τον κ. Ερντογάν σε μια προσωπική αντιπαράθεση σε ιταμό ύφος, είναι σαφές, όμως, ότι η Αθήνα δεν θα επιτρέψει τον αναθεωρητισμό της Άγκυρας. Φαίνεται, άλλωστε, ότι το καλοκαίρι δεν θα είναι περίοδος μείωσης των εντάσεων,μιλώντας στο αμερικανικό MSNBC, εξ ου και στο Μαξίμου προετοιμάζονται για ένταση διαρκείας.«Η συμπεριφορά της Τουρκίας, αντικειμενικά, ενισχύει την τεκμηρίωση των ελληνικών επιχειρημάτων. Ότι δηλαδή το casus belli δεν είναι κενό περιεχομένου και ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει απειλή.. Παρά τις διαφορές μας, η επιλογή μας είναι να συνομιλούμε. Δεν μπορείς όμως να συνομιλείς όταν, την ίδια στιγμή γίνεται υπέρπτηση πάνω από ένα νησί», τονίζουν κυβερνητικές πηγές.Δεν είναι, παράλληλα, μυστικό ότι στην κυβέρνηση ενοχλήθηκαν σφόδρα από τη λογική των ίσων αποστάσεων ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία που επέλεξε κατά τη διάρκεια του χθεσινού briefing η εκπρόσωπος της Κομισιόν Ντιάνα Σπίναντ. Για τη «χλιαρή» αντίδραση της Επιτροπής ενημερώθηκε χθες το μεσημέρι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης,Από το Μέγαρο Μαξίμου διαμηνύθηκε προς τις Βρυξέλλες ότι το περιεχόμενο της ανακοίνωσης δεν ήταν αποδεκτό, εξ ου και αργά το βράδυ η Κομισιόν αναγκάστηκε σε διορθωτική δήλωση δια της ίδιας της κ. Σπίναντ, υπογραμμίζοντας ότι «ο σεβασμός για τους γείτονες και η προώθηση των καλών σχέσεων γειτονίας διαμορφώνουν τη βάση για εποικοδομητική συνεργασία της Τουρκίας με την Ε.Ε.».Παράλληλα, εκτός προγράμματος, ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε με την πρόεδρο της Κομισιόν. Και μπορεί στην ανακοίνωση του Μαξίμου να υπογραμμιζόταν ότι συζητήθηκαν θέματα ενέργειας και η εισβολή στην Ουκρανία, είναι σαφές, όμως, ότι η ακραία πρόκληση Ερντογάν και η προοπτική νέας επιδείνωσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων ήταν προς συζήτησιν.