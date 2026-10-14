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Έρχεται το προσιτό ηλεκτρικό που θα συζητηθεί
NEWSAUTO.GR

Έρχεται το προσιτό ηλεκτρικό που θα συζητηθεί

Η Chery ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ευρωπαϊκή της πορεία με το Q, το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της που προορίζεται για την ευρωπαϊκή αγορά και είδαμε από κοντά στο Σαλόνι Αυτοκινήτου στο Παρίσι.

Έρχεται το προσιτό ηλεκτρικό που θα συζητηθεί
UPD:
Με ισχύ 160 ίππων, αυτονομία έως 380 χιλιόμετρα και έμφαση στην πρακτικότητα, το νέο μοντέλο έκανε την εμφάνισή του στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού, βάζοντας στο στόχαστρο μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατηγορία.

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UPD:
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