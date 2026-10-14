Έρχεται το προσιτό ηλεκτρικό που θα συζητηθεί

Η Chery ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ευρωπαϊκή της πορεία με το Q, το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της που προορίζεται για την ευρωπαϊκή αγορά και είδαμε από κοντά στο Σαλόνι Αυτοκινήτου στο Παρίσι.