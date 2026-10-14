Τσίπρας: Είμαστε ο αντίπαλος πόλος της δεξιάς, πόλος αστάθειας για το πολιτικό σύστημα ο Μητσοτάκης
Τσίπρας: Είμαστε ο αντίπαλος πόλος της δεξιάς, πόλος αστάθειας για το πολιτικό σύστημα ο Μητσοτάκης
Στόχος η πρωτιά της ΕΛΑΣ στις εκλογές και ο σχηματισμός προοδευτικής κυβέρνησης είπε ο πρώην πρωθυπουργός στο ΚΡΗΤΗ TV
Για τον εκλογικό πήχη της ΕΛ.Α.Σ, την κόντρα κορυφής με το ΠΑΣΟΚ, την μετωπική που επιχειρεί με την ΝΔ, αλλά και τα προβλήματα που ιεραρχεί ως μείζονα, τοποθετήθηκε από την Κρήτη TV, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας. Ειδικά για το ΠΑΣΟΚ και την προοδευτική παράταξη, ο πρώην πρωθυπουργός επιχείρησε για δεύτερη φορά να ρίξει τους τόνους λέγοντας χαρακτηριστικά «είμαστε ανταγωνιστές κα όχι αντίπαλοι».
Προβάλλοντας, από την πλευρά του, ως το αντίπαλον δέος της ΝΔ, «...για μένα το πρόβλημα είναι οι πολιτικές, δεν είναι τα πρόσωπα. Μπορώ να σου πω τα εξ αμάξης στον σημερινό πρωθυπουργό για μια σειρά από ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις πολιτικές του επιλογές, που έχουν να κάνουν με την ανοχή του στη διαφθορά, που έχουν να κάνουν με τις παρακολουθήσεις, με ένα σωρό πράγματα. Αλλά το πρόβλημά μου είναι η Νέα Δημοκρατία. Είναι οι πολιτικές, οι νεοφιλελεύθερες, οι αποτυχημένες», όπως ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι «χρειάζεται αντίπαλος πόλος στη Δεξιά. Και ο αντίπαλος πόλος στη Δεξιά δεν είναι μόνο διακηρύξεις, είναι το περιεχόμενο της πολιτικής, οι πολιτικές στοχεύσεις. Ξανάρχομαι λοιπόν για να το κατανοήσετε: Εμένα δεν θα με δείτε ποτέ και την ΕΛ.Α.Σ., να συγκυβερνά με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι απολύτως ξεκάθαρο αυτό. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάποιο συνέδριο για να το συζητήσουμε», όπως σημείωσε.
Ο ίδιος περιέγραψε ως πόλο αστάθειας για το πολιτικό σύστημα τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αναφέροντας πως «η χώρα έχει ανάγκη πολιτική αλλαγή αλλά και αλλαγή πολιτικής». «Και πώς μπορεί αυτό να γίνει, εάν δεν καταφέρουμε να κερδίσουμε την πρώτη θέση στις εκλογές; Στις δεύτερες εκλογές με αξιώσεις θα διεκδικήσουμε να νικήσουμε και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις, είτε να είμαστε μια κυβέρνηση η οποία θα έχει την πλειοψηφία, εννοώ να έχουμε εμείς την πλειοψηφία, αν δεν την έχουμε, θα εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα, στη βάση του προγράμματός μας, με τις προοδευτικές δυνάμεις του τόπου, να φτιάξουμε μια κυβέρνηση», τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός.
Σύμφωνα με τον πρώην Πρωθυπουργό, η ΕΛ.Α.Σ. έχει σχέδιο και όραμα εναλλακτικής διακυβέρνησης, την στιγμή που η ακρίβεια «είναι σήμερα το αόρατο μνημόνιο», όπως αντέτεινε. «Έχω την εμπειρία, αλλά έχω και ένα σχέδιο. Σχέδιο και όραμα εναλλακτικής διακυβέρνησης, προοδευτικής διακυβέρνησης με την παραγωγική ανασυγκρότηση που έχει ανάγκη ο τόπος, με την στήριξη της μεσαίας και των κατώτερων τάξεων που είναι αναγκαίο. Ένα σχέδιο που έχει, αν θέλετε τρία τρία βασικά χαρακτηριστικά. Πως θα μπορέσουμε σαν χώρα να παράγουμε περισσότερα, Πως θα μοιράζουμε δικαιότερα τον πλούτο που παράγεται και πως εν τέλει θα ζούμε καλύτερα», τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός.
Την ίδια στιγμή, οι ανισότητες αυξήθηκαν, παρατήρησε ο κ. Τσίπρας, ισχυριζόμενος πως στο επίκεντρο της πολιτικής του Μητσοτάκη είναι ο μεγάλος πλούτος. Ο Πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ έκανε ακόμη λόγο για ρεκόρ στα κέρδη των επιχειρήσεων αλλά οι πολίτες δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, υποστηρίζοντας πως η κυβέρνηση περνάει κάτω από τον πήχη των προσδοκιών της κοινωνίας.
Στον αντίποδα, θα πέσουν 30% κάτω οι τιμές του ρεύματος με την πρόταση της ΕΛ.Α.Σ κατά τον πρώην Πρωθυπουργό, που υπεραμύνθηκε πως η λύση για φτηνό ρεύμα είναι η ΔΕΗ να καθοδηγεί τον ανταγωνισμό σε χαμηλότερες τιμές και να αποθηκεύουν ρεύμα οι παραγωγοί ΑΠΕ. Με καρτέλ στην ενέργεια και στις τράπεζες δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός, όπως δήλωσε ο κ. Τσίπρας, ενώ χαρακτήρισε αυτονόητο το ότι τράπεζες πρέπει να πληρώνουν τους φόρους τους.
Προβάλλοντας, από την πλευρά του, ως το αντίπαλον δέος της ΝΔ, «...για μένα το πρόβλημα είναι οι πολιτικές, δεν είναι τα πρόσωπα. Μπορώ να σου πω τα εξ αμάξης στον σημερινό πρωθυπουργό για μια σειρά από ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις πολιτικές του επιλογές, που έχουν να κάνουν με την ανοχή του στη διαφθορά, που έχουν να κάνουν με τις παρακολουθήσεις, με ένα σωρό πράγματα. Αλλά το πρόβλημά μου είναι η Νέα Δημοκρατία. Είναι οι πολιτικές, οι νεοφιλελεύθερες, οι αποτυχημένες», όπως ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι «χρειάζεται αντίπαλος πόλος στη Δεξιά. Και ο αντίπαλος πόλος στη Δεξιά δεν είναι μόνο διακηρύξεις, είναι το περιεχόμενο της πολιτικής, οι πολιτικές στοχεύσεις. Ξανάρχομαι λοιπόν για να το κατανοήσετε: Εμένα δεν θα με δείτε ποτέ και την ΕΛ.Α.Σ., να συγκυβερνά με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι απολύτως ξεκάθαρο αυτό. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάποιο συνέδριο για να το συζητήσουμε», όπως σημείωσε.
Με το βλέμμα στο δεύτερο γύρο
Ο ίδιος περιέγραψε ως πόλο αστάθειας για το πολιτικό σύστημα τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αναφέροντας πως «η χώρα έχει ανάγκη πολιτική αλλαγή αλλά και αλλαγή πολιτικής». «Και πώς μπορεί αυτό να γίνει, εάν δεν καταφέρουμε να κερδίσουμε την πρώτη θέση στις εκλογές; Στις δεύτερες εκλογές με αξιώσεις θα διεκδικήσουμε να νικήσουμε και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις, είτε να είμαστε μια κυβέρνηση η οποία θα έχει την πλειοψηφία, εννοώ να έχουμε εμείς την πλειοψηφία, αν δεν την έχουμε, θα εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα, στη βάση του προγράμματός μας, με τις προοδευτικές δυνάμεις του τόπου, να φτιάξουμε μια κυβέρνηση», τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός.
Πόλος αστάθειαςΣτο πλαίσιο αυτό, «στις προοδευτικές δυνάμεις του τόπου λοιπόν απευθυνόμαστε λέγοντας "είμαστε ανταγωνιστές αλλά όχι αντίπαλοι". Απευθύνεται λοιπόν αυτό το ερώτημα και στους υπόλοιπους, απευθύνεται το ερώτημα στον κύριο Μητσοτάκη, πείτε του, αν έρθει εδώ ή αν δεν έρθει εδώ, θα ήταν ενδιαφέρον για τους συναδέλφους σας να του απευθύνουν κάποια στιγμή: "Μας λες λοιπόν, αν πάρεις πάνω από 25 θα μείνεις, αν πάρεις 25μιση, 26, τι θα κάνεις; Δεύτερες εκλογές; Θα συγκυβερνήσεις; Με ποιους;" Εγώ βλέπω τον κύριο Μητσοτάκη, είναι πόλος αστάθειας για το πολιτικό σύστημα, ακριβώς γιατί σήμερα δεν διαμορφώνεται τουλάχιστον από τα άλλα κόμματα, δεν βγαίνει κανείς να πει ότι εγώ θα συγκυβερνήσω μαζί του» υπογράμμισε ο κ. Τσίπρας.
Σύμφωνα με τον πρώην Πρωθυπουργό, η ΕΛ.Α.Σ. έχει σχέδιο και όραμα εναλλακτικής διακυβέρνησης, την στιγμή που η ακρίβεια «είναι σήμερα το αόρατο μνημόνιο», όπως αντέτεινε. «Έχω την εμπειρία, αλλά έχω και ένα σχέδιο. Σχέδιο και όραμα εναλλακτικής διακυβέρνησης, προοδευτικής διακυβέρνησης με την παραγωγική ανασυγκρότηση που έχει ανάγκη ο τόπος, με την στήριξη της μεσαίας και των κατώτερων τάξεων που είναι αναγκαίο. Ένα σχέδιο που έχει, αν θέλετε τρία τρία βασικά χαρακτηριστικά. Πως θα μπορέσουμε σαν χώρα να παράγουμε περισσότερα, Πως θα μοιράζουμε δικαιότερα τον πλούτο που παράγεται και πως εν τέλει θα ζούμε καλύτερα», τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός.
Την ίδια στιγμή, οι ανισότητες αυξήθηκαν, παρατήρησε ο κ. Τσίπρας, ισχυριζόμενος πως στο επίκεντρο της πολιτικής του Μητσοτάκη είναι ο μεγάλος πλούτος. Ο Πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ έκανε ακόμη λόγο για ρεκόρ στα κέρδη των επιχειρήσεων αλλά οι πολίτες δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, υποστηρίζοντας πως η κυβέρνηση περνάει κάτω από τον πήχη των προσδοκιών της κοινωνίας.
Στον αντίποδα, θα πέσουν 30% κάτω οι τιμές του ρεύματος με την πρόταση της ΕΛ.Α.Σ κατά τον πρώην Πρωθυπουργό, που υπεραμύνθηκε πως η λύση για φτηνό ρεύμα είναι η ΔΕΗ να καθοδηγεί τον ανταγωνισμό σε χαμηλότερες τιμές και να αποθηκεύουν ρεύμα οι παραγωγοί ΑΠΕ. Με καρτέλ στην ενέργεια και στις τράπεζες δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός, όπως δήλωσε ο κ. Τσίπρας, ενώ χαρακτήρισε αυτονόητο το ότι τράπεζες πρέπει να πληρώνουν τους φόρους τους.
Στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, ο πρώην Πρωθυπουργός παρατήρησε πως επωφελής εξωτερική πολιτική σημαίνει η Ελλάδα να είναι υπολογίσιμος σύμμαχος και με συμμαχίες με αμοιβαίο όφελος, αντί για πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική σήμερα «τα δίνουμε όλα και κάνουμε το σταυρό μας», όπως συμπλήρωσε. Ο ίδιος εντόπισε διαδοχικές υποχωρήσεις και παταγώδη αποτυχία στην εξωτερική πολιτική και τη διπλωματία.
Επιλέγοντας αντίπαλο ΕΛ.Α.Σ. και Ν.Δ. είναι αντίθετοι πόλοι, όπως σημείωσε ο πρώην Πρωθυπουργός, υπενθυμίζοντας με νόημα προς την πλευρά του ΠΑΣΟΚ ότι δεν συγκυβερνήσαμε εμείς ποτέ με τη δεξιά. Όπως ανέφερε ο κ. Τσίπρας, δύο είναι οι προϋποθέσεις για την πολιτική αλλαγή, η πρωτιά της ΕΛ.Α.Σ. και η προγραμματική συνεννόηση με τις προοδευτικές δυνάμεις, ενώ χαρακτήρισε θεμιτό τον ανταγωνισμό των προοδευτικών κομμάτων, αλλά απαράδεκτη την μονομερή επιθετικότητα.
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη λειτουργεί προς όφελος του μεγάλου πλούτου όχι της μεγάλης πλειοψηφίας, συνέχισε ο κ. Τσίπρας, προσθέτοντας πως χρειάζεται αντίπαλος πόλος στη δεξιά, καμία συγκυβέρνηση με τη Ν.Δ. Παράλληλα, ο Πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ επανέλαβε πως «δεν θα υπάρχει ασυλία για κανένα και δεν μπορεί να έχει σε μια ευνοούμενη δημοκρατική πολιτεία ασυλία ανάλογα με το αξίωμά του», υπογραμμίζοντας πως δεν θα υπάρχουν όρια στη λειτουργία της Δικαιοσύνης για τη διερεύνηση των μεγάλων σκανδάλων.
Ειδικότερα, «οι κυβερνήσεις δεν είναι αυτές οι οποίες απονέμουν δικαιοσύνη. Η Δικαιοσύνη και όχι η εκτελεστική εξουσία απονέμει δικαιοσύνη. Εντούτοις, οι κυβερνήσεις είναι αυτές που βάζουν θηλιά στον λαιμό της Δικαιοσύνης και δεν την αφήνουν να λειτουργήσει. Ή αφήνουν τη Δικαιοσύνη να αναπνέει καθαρό αέρα και να αποφασίζει, πολλές φορές με λάθη, με παραλείψεις. Αυτή είναι η διαφορά μιας προοδευτικής διακυβέρνησης και ηθικής διακυβέρνησης από μια διακυβέρνηση που θέλει να σφιχταγκαλιάζει τη Δικαιοσύνη. Εγώ λοιπόν δεν θα σας υποσχεθώ ότι θα πάω τον έναν, τον δείνα, ή τον τρίτο στη φυλακή. Δεν το κάνει αυτό κανένας πρωθυπουργός σε μια ευνομούμενη, δημοκρατική ευρωπαϊκή χώρα. Αυτό που μπορώ να δεσμευτώ και να υποσχεθώ είναι ότι ο πρώτος που θα είναι στον δημόσιο έλεγχο και στη λογοδοσία και στη Δικαιοσύνη και παντού, είμαι εγώ και οι συνεργάτες μου», όπως εξήγησε ο κ. Τσίπρας.
Ο ίδιος εκτίμησε ότι ο Πρωθυπουργός δεν θα έχει 3η τετραετία, η επόμενη κυβέρνηση στον τόπο θα είναι μια προοδευτική κυβέρνηση, αφού «όποιο και αν είναι το εκλογικό αποτέλεσμα, το πρώτο μέλημά μας, αν "βγαίνουν τα κουκιά", να το πω λαϊκά, είναι να διερευνήσουμε τη δυνατότητα σχηματισμού προοδευτικής κυβέρνησης στη βάση του δικού μας προγράμματος. Διότι εμείς θα είμαστε η μεγαλύτερη δύναμη του προοδευτικού χώρου, είτε πρώτη, είτε όχι. Και διότι αυτό το πρόγραμμα, κατ' εμάς, αυτή η κατεύθυνση, η εναλλακτική, η ριζοσπαστική, η ριζικά διαφορετική από τη σημερινή εφαρμοζόμενη, μπορεί να βγάλει τη χώρα από τα αδιέξοδα. Και αν αυτό δεν επιτευχθεί, θα πάμε σε δεύτερες κάλπες, το οποίο εν πάση περιπτώσει δεν είναι και καταστροφικό!», κατέληξε ο πρώην Πρωθυπουργός.
Επιλέγοντας αντίπαλο ΕΛ.Α.Σ. και Ν.Δ. είναι αντίθετοι πόλοι, όπως σημείωσε ο πρώην Πρωθυπουργός, υπενθυμίζοντας με νόημα προς την πλευρά του ΠΑΣΟΚ ότι δεν συγκυβερνήσαμε εμείς ποτέ με τη δεξιά. Όπως ανέφερε ο κ. Τσίπρας, δύο είναι οι προϋποθέσεις για την πολιτική αλλαγή, η πρωτιά της ΕΛ.Α.Σ. και η προγραμματική συνεννόηση με τις προοδευτικές δυνάμεις, ενώ χαρακτήρισε θεμιτό τον ανταγωνισμό των προοδευτικών κομμάτων, αλλά απαράδεκτη την μονομερή επιθετικότητα.
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη λειτουργεί προς όφελος του μεγάλου πλούτου όχι της μεγάλης πλειοψηφίας, συνέχισε ο κ. Τσίπρας, προσθέτοντας πως χρειάζεται αντίπαλος πόλος στη δεξιά, καμία συγκυβέρνηση με τη Ν.Δ. Παράλληλα, ο Πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ επανέλαβε πως «δεν θα υπάρχει ασυλία για κανένα και δεν μπορεί να έχει σε μια ευνοούμενη δημοκρατική πολιτεία ασυλία ανάλογα με το αξίωμά του», υπογραμμίζοντας πως δεν θα υπάρχουν όρια στη λειτουργία της Δικαιοσύνης για τη διερεύνηση των μεγάλων σκανδάλων.
Ειδικότερα, «οι κυβερνήσεις δεν είναι αυτές οι οποίες απονέμουν δικαιοσύνη. Η Δικαιοσύνη και όχι η εκτελεστική εξουσία απονέμει δικαιοσύνη. Εντούτοις, οι κυβερνήσεις είναι αυτές που βάζουν θηλιά στον λαιμό της Δικαιοσύνης και δεν την αφήνουν να λειτουργήσει. Ή αφήνουν τη Δικαιοσύνη να αναπνέει καθαρό αέρα και να αποφασίζει, πολλές φορές με λάθη, με παραλείψεις. Αυτή είναι η διαφορά μιας προοδευτικής διακυβέρνησης και ηθικής διακυβέρνησης από μια διακυβέρνηση που θέλει να σφιχταγκαλιάζει τη Δικαιοσύνη. Εγώ λοιπόν δεν θα σας υποσχεθώ ότι θα πάω τον έναν, τον δείνα, ή τον τρίτο στη φυλακή. Δεν το κάνει αυτό κανένας πρωθυπουργός σε μια ευνομούμενη, δημοκρατική ευρωπαϊκή χώρα. Αυτό που μπορώ να δεσμευτώ και να υποσχεθώ είναι ότι ο πρώτος που θα είναι στον δημόσιο έλεγχο και στη λογοδοσία και στη Δικαιοσύνη και παντού, είμαι εγώ και οι συνεργάτες μου», όπως εξήγησε ο κ. Τσίπρας.
Ο ίδιος εκτίμησε ότι ο Πρωθυπουργός δεν θα έχει 3η τετραετία, η επόμενη κυβέρνηση στον τόπο θα είναι μια προοδευτική κυβέρνηση, αφού «όποιο και αν είναι το εκλογικό αποτέλεσμα, το πρώτο μέλημά μας, αν "βγαίνουν τα κουκιά", να το πω λαϊκά, είναι να διερευνήσουμε τη δυνατότητα σχηματισμού προοδευτικής κυβέρνησης στη βάση του δικού μας προγράμματος. Διότι εμείς θα είμαστε η μεγαλύτερη δύναμη του προοδευτικού χώρου, είτε πρώτη, είτε όχι. Και διότι αυτό το πρόγραμμα, κατ' εμάς, αυτή η κατεύθυνση, η εναλλακτική, η ριζοσπαστική, η ριζικά διαφορετική από τη σημερινή εφαρμοζόμενη, μπορεί να βγάλει τη χώρα από τα αδιέξοδα. Και αν αυτό δεν επιτευχθεί, θα πάμε σε δεύτερες κάλπες, το οποίο εν πάση περιπτώσει δεν είναι και καταστροφικό!», κατέληξε ο πρώην Πρωθυπουργός.
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