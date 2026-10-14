Τσίπρας: Είμαστε ο αντίπαλος πόλος της δεξιάς, πόλος αστάθειας για το πολιτικό σύστημα ο Μητσοτάκης

Στόχος η πρωτιά της ΕΛΑΣ στις εκλογές και ο σχηματισμός προοδευτικής κυβέρνησης είπε ο πρώην πρωθυπουργός στο ΚΡΗΤΗ TV