Davanti Tyres: Ελαστικά σχεδιασμένα για κάθε δρόμο, κάθε εποχή και κάθε απαίτηση!
Davanti Tyres: Ελαστικά σχεδιασμένα για κάθε δρόμο, κάθε εποχή και κάθε απαίτηση!
H Davanti Tyres, η νέα, σύγχρονη εταιρεία χρησιμοποιεί την πιο προηγμένη τεχνολογία για την παραγωγή των ελαστικών της τα οποία ικανοποιούν κάθε οδηγική ανάγκη.
Στην Davanti Tyres γνωρίζουν πολύ καλά την πραγματικότητα: Τα ελαστικά του αυτοκινήτου μας είναι το μοναδικό σημείο επαφής του με τον δρόμο.
Είναι αυτή η μικρή επιφάνεια η οποία συνεχώς είναι υπεύθυνη για την ασφάλειά μας, την καλύτερη δυνατή πρόσφυση, τη μικρότερη απόσταση ακινητοποίησης του οχήματος κατά το φρενάρισμα και τη βέλτιστη οδική συμπεριφορά.
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