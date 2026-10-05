Πέφτει και αυτό το κάστρο - Ηλεκτρικό το κορυφαίο σπορ μοντέλο
NEWSAUTO.GR

Πέφτει και αυτό το κάστρο - Ηλεκτρικό το κορυφαίο σπορ μοντέλο

Η BMW M GmbH γιόρτασε την παραγωγή 1.000.000 οχημάτων της, δείχνοντας και το πρωτότυπο της νέας αμιγώς ηλεκτρικής M3.

Πέφτει και αυτό το κάστρο - Ηλεκτρικό το κορυφαίο σπορ μοντέλο
UPD:
Η BMW έχει ακόμη μία επέτειο τη φετινή χρονιά. Στις 2 Οκτωβρίου (2026) η BMW M GmbH, το σπορ παρακλάδι της γερμανικής εταιρείας, κατασκεύασε το εκατομμυριοστό όχημά της.

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