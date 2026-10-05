Πέφτει και αυτό το κάστρο - Ηλεκτρικό το κορυφαίο σπορ μοντέλο

Η BMW έχει ακόμη μία επέτειο τη φετινή χρονιά. Στις 2 Οκτωβρίου (2026) η BMW M GmbH, το σπορ παρακλάδι της γερμανικής εταιρείας, κατασκεύασε το εκατομμυριοστό όχημά της.