Πέφτει και αυτό το κάστρο - Ηλεκτρικό το κορυφαίο σπορ μοντέλο
Πέφτει και αυτό το κάστρο - Ηλεκτρικό το κορυφαίο σπορ μοντέλο
Η BMW M GmbH γιόρτασε την παραγωγή 1.000.000 οχημάτων της, δείχνοντας και το πρωτότυπο της νέας αμιγώς ηλεκτρικής M3.
UPD:
Η BMW έχει ακόμη μία επέτειο τη φετινή χρονιά. Στις 2 Οκτωβρίου (2026) η BMW M GmbH, το σπορ παρακλάδι της γερμανικής εταιρείας, κατασκεύασε το εκατομμυριοστό όχημά της.
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