Ιστορική ανατροπή: Η βενζίνη κάτω από το 50% παγκοσμίως - Τι γίνεται στην Ελλάδα

Τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2026 καταγράφουν μια αλλαγή που πριν από μόλις πέντε χρόνια θα έμοιαζε εξαιρετικά δύσκολο να συμβεί τόσο γρήγορα.

Σύμφωνα με ανάλυση της Nikkei, η οποία βασίζεται σε δεδομένα της Mobility Global, οι παγκόσμιες πωλήσεις αμιγώς βενζινοκίνητων αυτοκινήτων περιορίστηκαν στα 20,25 εκατομμύρια οχήματα το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026, μειωμένες κατά 10% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα.

Το μερίδιό τους έπεσε έτσι στο 49% της παγκόσμιας αγοράς, χάνοντας τρεις ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε μόλις έναν χρόνο. Είναι η πρώτη φορά από τη δεκαετία του 1920, όταν το αυτοκίνητο άρχισε να εξαπλώνεται μαζικά, που η συγκεκριμένη κατηγορία πέφτει κάτω από το 50%...







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