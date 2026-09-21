Έρχεται στη Ευρώπη το pickup της Mitsubishi
NEWSAUTO.GR

Έρχεται στη Ευρώπη το pickup της Mitsubishi

Το Mitsubishi L200 είναι διαθέσιμο για αγορά στη Γερμανία, σε τετρακίνητες εκδόσεις με χειροκίνητο και αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων. Θα το δούμε άραγε και στην Ελλάδα;

Έρχεται στη Ευρώπη το pickup της Mitsubishi
Το Mitsubishi L200, το δημοφιλές pickup της ιαπωνικής εταιρείας, πατάει τις ρόδες του στην Ευρώπη, και θα είναι διαθέσιμο στην αγορά της Γερμανίας.

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