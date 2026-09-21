Έρχεται στη Ευρώπη το pickup της Mitsubishi

Το Mitsubishi L200 είναι διαθέσιμο για αγορά στη Γερμανία, σε τετρακίνητες εκδόσεις με χειροκίνητο και αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων. Θα το δούμε άραγε και στην Ελλάδα;