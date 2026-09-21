Έρχεται στη Ευρώπη το pickup της Mitsubishi
Έρχεται στη Ευρώπη το pickup της Mitsubishi
Το Mitsubishi L200 είναι διαθέσιμο για αγορά στη Γερμανία, σε τετρακίνητες εκδόσεις με χειροκίνητο και αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων. Θα το δούμε άραγε και στην Ελλάδα;
Το Mitsubishi L200, το δημοφιλές pickup της ιαπωνικής εταιρείας, πατάει τις ρόδες του στην Ευρώπη, και θα είναι διαθέσιμο στην αγορά της Γερμανίας.
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