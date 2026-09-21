Ιδού το χωμάτινο 125άρι της Yamaha - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Ιδού το χωμάτινο 125άρι της Yamaha - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Η Yamaha δημιούργησε το πολύ ενδιαφέρον WR125R για εκείνους που η καθημερινή τους μοτοσικλέτα μπορεί να γίνει το πρώτο off-road «σχολείο».
Η κατηγορία των μικρών μοτοσικλετών διπλής χρήσης έχει ιδιαίτερη σημασία για όσους θέλουν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα εκτός δρόμου.
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