Το newsauto στο Λονδίνο: Είδαμε από κοντά τα νέα Volvo XC40 και EX40
Το newsauto στο Λονδίνο: Είδαμε από κοντά τα νέα Volvo XC40 και EX40
Τα ανανεωμένα Volvo XC40, EX40 και EC40 παρουσιάστηκαν επίσημα, και βρεθήκαμε στο Λονδίνο για να τα γνωρίσουμε από κοντά και να δούμε τους τομείς που αναβαθμίστηκαν.
UPD:
Η Volvo ανανέωσε το δημοφιλές C-SUV της, το XC40, καθώς και το ηλεκτρικό «αδελφάκι» του το EX40, αλλά και την coupe εκδοχή, το EC40. Η εταιρεία επέλεξε το Λονδίνο για την επίσημη παρουσίασή τους, στην οποία ήμασταν προσκεκλημένοι προκειμένου να τα δούμε από κοντά και να παρατηρήσουμε από πρώτο χέρι τις αναβαθμίσεις τους.
Δείτε εδώ.
Δείτε εδώ.
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα