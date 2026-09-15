Το newsauto στο Λονδίνο: Είδαμε από κοντά τα νέα Volvo XC40 και EX40
NEWSAUTO.GR

Το newsauto στο Λονδίνο: Είδαμε από κοντά τα νέα Volvo XC40 και EX40

Τα ανανεωμένα Volvo XC40, EX40 και EC40 παρουσιάστηκαν επίσημα, και βρεθήκαμε στο Λονδίνο για να τα γνωρίσουμε από κοντά και να δούμε τους τομείς που αναβαθμίστηκαν.

Το newsauto στο Λονδίνο: Είδαμε από κοντά τα νέα Volvo XC40 και EX40
UPD:
Η Volvo ανανέωσε το δημοφιλές C-SUV της, το XC40, καθώς και το ηλεκτρικό «αδελφάκι» του το EX40, αλλά και την coupe εκδοχή, το EC40. Η εταιρεία επέλεξε το Λονδίνο για την επίσημη παρουσίασή τους, στην οποία ήμασταν προσκεκλημένοι προκειμένου να τα δούμε από κοντά και να παρατηρήσουμε από πρώτο χέρι τις αναβαθμίσεις τους.

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UPD:
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