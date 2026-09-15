Το newsauto στο Λονδίνο: Είδαμε από κοντά τα νέα Volvo XC40 και EX40

Τα ανανεωμένα Volvo XC40, EX40 και EC40 παρουσιάστηκαν επίσημα, και βρεθήκαμε στο Λονδίνο για να τα γνωρίσουμε από κοντά και να δούμε τους τομείς που αναβαθμίστηκαν.