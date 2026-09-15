Επίσημο: Η ZXMoto στην Ελλάδα!

Μία ακόμη κινεζική μάρκα μοτοσικλετών ετοιμάζεται να κάνει την εμφάνισή της στην ελληνική αγορά, καθώς ο Όμιλος Σφακιανάκη ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας με τη ZXMoto.