Επίσημο: Η ZXMoto στην Ελλάδα!
Επίσημο: Η ZXMoto στην Ελλάδα!
Η βόμβα πυροδοτήθηκε και η κινεζική εταιρεία του εκκεντρικού Ζιάνγκ Σουέ έρχεται στην Ελλάδα μέσω του Ομίλου Σφακιανάκη.
Μία ακόμη κινεζική μάρκα μοτοσικλετών ετοιμάζεται να κάνει την εμφάνισή της στην ελληνική αγορά, καθώς ο Όμιλος Σφακιανάκη ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας με τη ZXMoto.
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