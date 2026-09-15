Αποστολή Newsauto στο Λονδίνο: Γνωρίσαμε το νέο Volvo XC60
Αποστολή Newsauto στο Λονδίνο: Γνωρίσαμε το νέο Volvo XC60
Αέρας αλλαγής φυσά στα πανιά της Volvo, με την εταιρεία να παρουσιάζει το ανανεωμένο XC60 στο Λονδίνο που έχει πλέον κορυφαία αυτονομία ως plug-in υβριδικό.
Το Volvo XC60 είναι ένα όνομα που έχει στρατηγική σημασία για τη σουηδική εταιρεία. Αποτελεί το best seller μοντέλο της παγκοσμίως, και απαρτίζεται από έναν πολυτελή και συνάμα πολυλειτουργικό, ευέλικτο «χαρακτήρα».
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα