Αποστολή Newsauto στο Λονδίνο: Γνωρίσαμε το νέο Volvo XC60

Το Volvo XC60 είναι ένα όνομα που έχει στρατηγική σημασία για τη σουηδική εταιρεία. Αποτελεί το best seller μοντέλο της παγκοσμίως, και απαρτίζεται από έναν πολυτελή και συνάμα πολυλειτουργικό, ευέλικτο «χαρακτήρα».