Αποστολή Newsauto στο Λονδίνο: Γνωρίσαμε το νέο Volvo XC60
NEWSAUTO.GR

Αποστολή Newsauto στο Λονδίνο: Γνωρίσαμε το νέο Volvo XC60

Αέρας αλλαγής φυσά στα πανιά της Volvo, με την εταιρεία να παρουσιάζει το ανανεωμένο XC60 στο Λονδίνο που έχει πλέον κορυφαία αυτονομία ως plug-in υβριδικό.

Αποστολή Newsauto στο Λονδίνο: Γνωρίσαμε το νέο Volvo XC60
Το Volvo XC60 είναι ένα όνομα που έχει στρατηγική σημασία για τη σουηδική εταιρεία. Αποτελεί το best seller μοντέλο της παγκοσμίως, και απαρτίζεται από έναν πολυτελή και συνάμα πολυλειτουργικό, ευέλικτο «χαρακτήρα».

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