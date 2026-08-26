Ποιο θρυλικό 4x4 επιστρέφει;
Ποιο θρυλικό 4x4 επιστρέφει;
H Mitsubishi είναι έτοιμη να παρουσιάσει το νέο Pajero για το 2026 σηματοδοτώντας την επιστροφή του θρυλικού 4×4.
UPD:
Η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή ενός από τα πιο εμβληματικά ονόματα της Mitsubishi έχει ξεκινήσει, καθώς το νέο Pajero αναμένεται να αποκαλυφθεί επίσημα στις 2 Σεπτεμβρίου. Η πέμπτη γενιά του ιαπωνικού 4Χ4 επιστρέφει στο προσκήνιο, με την εταιρεία να κρατά μέχρι στιγμής κλειστά τα χαρτιά της αναφορικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά.
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