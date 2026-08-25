Ιδού το πρακτικό 125άρι scooter που αποκτάς με κάτω από 2.000 ευρώ
Ιδού το πρακτικό 125άρι scooter που αποκτάς με κάτω από 2.000 ευρώ
Η SYM προσθέτει στην γκάμα της ένα χρηστικό scooter καθημερινής αστικής μετακίνησης με προσιτή τιμή και 16άρι τροχό.
Τώρα που μαζευόμαστε σιγά-σιγά στις μεγάλες πόλεις, επιστρέφει παράλληλα και ο πονοκέφαλος της καθημερινής μετακίνησης. Η επιλογή ενός οικονομικού και πρακτικού scooter έχει αποδειχτεί ως η πιο ουσιαστική λύση και το νέο SYM BWT 125 έρχεται να δώσει μια ιδιαίτερα ολοκληρωμένη απάντηση στις ανάγκες της αστικής μετακίνησης.
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