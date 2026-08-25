Ιδού το πρακτικό 125άρι scooter που αποκτάς με κάτω από 2.000 ευρώ
NEWSAUTO.GR

Ιδού το πρακτικό 125άρι scooter που αποκτάς με κάτω από 2.000 ευρώ

Η SYM προσθέτει στην γκάμα της ένα χρηστικό scooter καθημερινής αστικής μετακίνησης με προσιτή τιμή και 16άρι τροχό.

Ιδού το πρακτικό 125άρι scooter που αποκτάς με κάτω από 2.000 ευρώ
Τώρα που μαζευόμαστε σιγά-σιγά στις μεγάλες πόλεις, επιστρέφει παράλληλα και ο πονοκέφαλος της καθημερινής μετακίνησης. Η επιλογή ενός οικονομικού και πρακτικού scooter έχει αποδειχτεί ως η πιο ουσιαστική λύση και το νέο SYM BWT 125 έρχεται να δώσει μια ιδιαίτερα ολοκληρωμένη απάντηση στις ανάγκες της αστικής μετακίνησης.

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