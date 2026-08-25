Ιδού το πρακτικό 125άρι scooter που αποκτάς με κάτω από 2.000 ευρώ

Τώρα που μαζευόμαστε σιγά-σιγά στις μεγάλες πόλεις, επιστρέφει παράλληλα και ο πονοκέφαλος της καθημερινής μετακίνησης. Η επιλογή ενός οικονομικού και πρακτικού scooter έχει αποδειχτεί ως η πιο ουσιαστική λύση και το νέο SYM BWT 125 έρχεται να δώσει μια ιδιαίτερα ολοκληρωμένη απάντηση στις ανάγκες της αστικής μετακίνησης.