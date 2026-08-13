Που μπαίνουν οι νέες κάμερες στην Εθνική Οδό;

Στην Εθνική Οδό Αθηνών–Κορίνθου και σε συγκεκριμένα σημεία του αυτοκινητόδρομου, που συνολικά είναι 15 και προς τα δύο ρεύματα, θα τοποθετούνται φορητές κάμερες-ραντάρ.



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