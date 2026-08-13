Που μπαίνουν οι νέες κάμερες στην Εθνική Οδό;
NEWSAUTO.GR

Που μπαίνουν οι νέες κάμερες στην Εθνική Οδό;

Τα σημεία εγκατάστασης είναι συνολικά 15 και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από την περιοχή της Ελευσίνας έως την Κόρινθο.

Που μπαίνουν οι νέες κάμερες στην Εθνική Οδό;
UPD:

Στην Εθνική Οδό Αθηνών–Κορίνθου και σε συγκεκριμένα σημεία του αυτοκινητόδρομου, που συνολικά είναι 15 και προς τα δύο ρεύματα, θα τοποθετούνται φορητές κάμερες-ραντάρ.

Δείτε εδώ.

UPD:
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