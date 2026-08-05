Σφίγγει ο κλοιός για τους οδηγούς - 200.000 κλήσεις έχουν ήδη βεβαιωθεί από μία και μόνο παράβαση

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsauto, από τις αρχές του 2026 έως και σήμερα έχουν βεβαιωθεί περίπου 200.000 κλήσεις αποκλειστικά και μόνο για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, αριθμός που αποτυπώνει το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος στους ελληνικούς δρόμους.

Πρόκειται για μία μόνο κατηγορία παράβασης και όχι για το σύνολο των κλήσεων που έχουν βεβαιωθεί μέσα στη χρονιά. Το στοιχείο αυτό προκαλεί ιδιαίτερο προβληματισμό στις αρμόδιες αρχές, καθώς αποδεικνύει ότι χιλιάδες οδηγοί εξακολουθούν να κρατούν το κινητό στο χέρι για κλήσεις, μηνύματα ή χρήση εφαρμογών, αδιαφορώντας για τους κινδύνους.

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται πλέον καθημερινά τόσο από τα συνεργεία της Τροχαίας όσο και μέσω καμερών επιτήρησης, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο με την εγκατάσταση νέων «έξυπνων» καμερών, οι οποίες θα μπορούν να εντοπίζουν αυτόματα επικίνδυνες παραβάσεις, μεταξύ των οποίων και τη χρήση κινητού τηλεφώνου. Παράλληλα, ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας προβλέπει πολύ αυστηρότερες κυρώσεις για όσους εντοπίζονται να οδηγούν κρατώντας κινητό, με υψηλά πρόστιμα, αφαίρεση άδειας οδήγησης και ακόμη βαρύτερες ποινές σε περίπτωση υποτροπής ή πρόκλησης ατυχήματος.