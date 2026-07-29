Ιδού το ολοκαίνουριο και πιο πολυτελές Audi
Ιδού το ολοκαίνουριο και πιο πολυτελές Audi
Η Audi παρουσίασε το νέο Q9 το οποίο θα ανταγωνίζεται τα υπερπολυτελή SUV και θεωρείται ως η νέα «ναυαρχίδα» της εταιρείας.
Η Audi διευρύνει την γκάμα της παρουσιάζοντας το μεγαλύτερο SUV στην ιστορία της, το νέο Q9.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα