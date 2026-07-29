Ιδού το ολοκαίνουριο και πιο πολυτελές Audi
NEWSAUTO.GR

Ιδού το ολοκαίνουριο και πιο πολυτελές Audi

Η Audi παρουσίασε το νέο Q9 το οποίο θα ανταγωνίζεται τα υπερπολυτελή SUV και θεωρείται ως η νέα «ναυαρχίδα» της εταιρείας.

Ιδού το ολοκαίνουριο και πιο πολυτελές Audi
Η Audi διευρύνει την γκάμα της παρουσιάζοντας το μεγαλύτερο SUV στην ιστορία της, το νέο Q9.

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