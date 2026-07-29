Στην Ελλάδα το νέο υβριδικό MG HS - Πόσο κοστίζει;

Το MG HS Hybrid+ έχει υβριδικό κινητήριο σύνολο 225 ίππων, το οποίο βασίζεται σε έναν turbo βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων. Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσημα την τιμή του μοντέλου στην Ελλάδα.

