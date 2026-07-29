Στην Ελλάδα το νέο υβριδικό MG HS - Πόσο κοστίζει;
Στην Ελλάδα το νέο υβριδικό MG HS - Πόσο κοστίζει;
Το MG HS Hybrid+ έχει υβριδικό κινητήριο σύνολο 225 ίππων, το οποίο βασίζεται σε έναν turbo βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων. Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσημα την τιμή του μοντέλου στην Ελλάδα.
Η MG εμπλουτίζει τη γκάμα του δημοφιλούς HS, με μια νέα υβριδική επιλογή που ονομάζεται Hybrid+.
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