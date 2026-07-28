Πόσες Ferrari, Lamborghini και Porsche πήραν οι Έλληνες;
Πόσες Ferrari, Lamborghini και Porsche πήραν οι Έλληνες;
Οι Έλληνες φαίνεται πως έχουν ιδιαίτερα αδυναμία σε μάρκες που όλοι ονειρεύονται…
UPD:
Αρκετά… καλά δεδομένου της κατάστασης αλλά και της υψηλής φορολογίας στην Ελλάδα πάει η κατηγορία των πολύ ακριβών, σπορ και πολυτελών αυτοκινήτων από συγκεκριμένες μάρκες.
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UPD:
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