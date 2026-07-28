Στην Ελλάδα το νέο Audi A6 Allroad - Πόσο κοστίζει;

Το νέο Audi A6 Allroad Quattro, που αποτελεί την crossover εκδοχή του A6 και έρχεται να καλύψει το κενό ανάμεσα στα station wagon και τα SUV, είναι πλέον διαθέσιμο για αγορά στην Ελλάδα, με την αντιπροσωπεία να δημοσιεύει επίσημα τις τιμές του νέου μοντέλου.

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