BMW R 1300 GS και R 1300 GS Adventure: Από εδώ μέχρι όπου αντέχεις
BMW R 1300 GS και R 1300 GS Adventure: Από εδώ μέχρι όπου αντέχεις
Η νέα γενιά GS της BMW Motorrad εξυψώνει τον μύθο του ονόματος, καθώς πήρε μία ήδη επιτυχημένη συνταγή και τη βελτίωσε σε όλα τα επίπεδα. Και αυτή την περίοδο, η απόκτηση των νέων R 1300 GS είναι πιο ελκυστική από ποτέ χάρη στην προνομιακή προσφορά της Σπανός ΑΕ.
Υπάρχουν μοτοσυκλέτες που σχεδιάστηκαν για να καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες και υπάρχουν και εκείνες που δημιουργήθηκαν για να μην περιορίζουν ποτέ τον αναβάτη τους.
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