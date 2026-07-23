BMW R 1300 GS και R 1300 GS Adventure: Από εδώ μέχρι όπου αντέχεις

Η νέα γενιά GS της BMW Motorrad εξυψώνει τον μύθο του ονόματος, καθώς πήρε μία ήδη επιτυχημένη συνταγή και τη βελτίωσε σε όλα τα επίπεδα. Και αυτή την περίοδο, η απόκτηση των νέων R 1300 GS είναι πιο ελκυστική από ποτέ χάρη στην προνομιακή προσφορά της Σπανός ΑΕ.

