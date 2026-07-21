Ερχεται η νέα... πράσινη άσφαλτος για τους δρόμους
NEWSAUTO.GR

Ερχεται η νέα... πράσινη άσφαλτος για τους δρόμους

Η μετάβαση στις πιο βιώσιμες μεταφορές δεν αφορά μόνο τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ή τα εναλλακτικά καύσιμα. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον και στα ίδια τα υλικά με τα οποία κατασκευάζονται οι δρόμοι, καθώς οι επιστήμονες αναζητούν τρόπους να περιορίσουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των μεγάλων έργων υποδομής.

Ερχεται η νέα... πράσινη άσφαλτος για τους δρόμους
UPD:

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες εξελίξεις έρχεται από την Ισπανία, όπου δοκιμάζεται ένα νέο ασφαλτικό μίγμα που αξιοποιεί κουκούτσια ελιάς, με στόχο τη σημαντική μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα αλλά και την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας.

Στη Βαρκελώνη βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη πιλοτικό πρόγραμμα, στο οποίο χρησιμοποιείται βιοκάρβουνο (biochar) που παράγεται από κουκούτσια ελιάς και υπολείμματα πεύκου. Το υλικό αυτό αντικαθιστά μέρος των συμβατικών ορυκτών πληρωτικών της ασφάλτου, μειώνοντας σημαντικά το ανθρακικό αποτύπωμα της παραγωγής, χωρίς να αλλάζει η βασική δομή του ασφαλτομίγματος. Οι πρώτες εφαρμογές σε δημόσια έργα έχουν προγραμματιστεί για το δεύτερο εξάμηνο του 2026, ενώ η συμπεριφορά του νέου υλικού θα παρακολουθείται για περίπου έναν χρόνο πριν ληφθούν αποφάσεις για ευρύτερη χρήση.



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