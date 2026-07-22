Πορτοκάλια στον δρόμο: Το νέο κόλπο των κλεφτών
NEWSAUTO.GR

Πορτοκάλια στον δρόμο: Το νέο κόλπο των κλεφτών

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν οι οργανωμένες συμμορίες για να προσεγγίσουν ανυποψίαστους οδηγούς εξελίσσονται συνεχώς, με στόχο να εκμεταλλευτούν μια στιγμή απροσεξίας και να αποκτήσουν πρόσβαση στο όχημα ή στα προσωπικά αντικείμενα των επιβατών.

Πορτοκάλια στον δρόμο: Το νέο κόλπο των κλεφτών
UPD:

Ανάμεσα στα πιο παράξενα τεχνάσματα που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια βρίσκεται και η χρήση ενός... πορτοκαλιού, το οποίο μπορεί να μετατραπεί σε παγίδα για όποιον περάσει από πάνω του.

Η συγκεκριμένη μέθοδος έχει καταγραφεί κυρίως σε χώρες της Νότιας Αμερικής, όπου εγκληματικές ομάδες τοποθετούν πορτοκάλια ή άλλα εσπεριδοειδή πάνω στο οδόστρωμα. Η ιδιαιτερότητα βρίσκεται στο ότι στο εσωτερικό του φρούτου κρύβεται ένα μεταλλικό καρφί, συνήθως διαμορφωμένο σε σχήμα σταυρού. Όταν το αυτοκίνητο περάσει από πάνω του, το καρφί διαπερνά το ελαστικό, προκαλώντας αργή αλλά σταθερή απώλεια αέρα. Ο οδηγός δεν αντιλαμβάνεται αμέσως τι έχει συμβεί και συνεχίζει την πορεία του μέχρι το σημείο όπου η πίεση πέφτει αρκετά ώστε να αναγκαστεί να σταματήσει.



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