Διαθέσιμο το επετειακό Piaggio Beverly στην Ελλάδα - Πόσο κοστίζει;
Διαθέσιμο το επετειακό Piaggio Beverly στην Ελλάδα - Πόσο κοστίζει;
Η ειδική επετειακή έκδοση του Beverly τιμά μια ιστορία με περισσότερες από 500.000 πωλήσεις παγκοσμίως.
Το Piaggio Beverly συμπληρώνει 25 χρόνια παρουσίας στην αγορά και η ιταλική εταιρεία το γιορτάζει με μια ξεχωριστή έκδοση περιορισμένης αισθητικής ταυτότητας.
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