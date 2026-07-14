Γιατί δεν πρέπει ποτέ να αφήνετε το αυτοκίνητο αναμμένο σε κλειστό γκαράζ
NEWSAUTO.GR

Γιατί δεν πρέπει ποτέ να αφήνετε το αυτοκίνητο αναμμένο σε κλειστό γκαράζ

Το πρόσφατο περιστατικό στον Πειραιά υπενθυμίζει πόσο επικίνδυνη μπορεί να αποδειχθεί η λειτουργία ενός αυτοκινήτου μέσα σε κλειστό χώρο. Δείτε τι πρέπει να γνωρίζετε για το μονοξείδιο του άνθρακα και πώς να προστατευθείτε.

Γιατί δεν πρέπει ποτέ να αφήνετε το αυτοκίνητο αναμμένο σε κλειστό γκαράζ
Το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε πρόσφατα στον Πειραιά, όπου δύο νέοι άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε αυτοκίνητο το οποίο βρισκόταν σε κλειστό γκαράζ, έχει στρέψει την προσοχή στους κινδύνους που κρύβει η λειτουργία ενός κινητήρα σε περιορισμένο χώρο.

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