Γιατί δεν πρέπει ποτέ να αφήνετε το αυτοκίνητο αναμμένο σε κλειστό γκαράζ

Το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε πρόσφατα στον Πειραιά, όπου δύο νέοι άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε αυτοκίνητο το οποίο βρισκόταν σε κλειστό γκαράζ, έχει στρέψει την προσοχή στους κινδύνους που κρύβει η λειτουργία ενός κινητήρα σε περιορισμένο χώρο.