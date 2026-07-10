Τα νέα μοντέλα της MG θα είναι κάπως έτσι
Τα νέα μοντέλα της MG θα είναι κάπως έτσι
Το ηλεκτρικό D-SUV που η MG Motor παρουσίασε στο Goodwood αποτελεί ένα κόνσεπτ που προλογίζει τη σχεδιαστική φιλοσοφία της μάρκας.
Cyber είναι το όνομα ενός εκ των δύο πρωτότυπων που η MG Motor έφερε στο φετινό Φεστιβάλ Ταχύτητας του Goodwood και αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό δείγμα της νέας σχεδιαστικής ταυτότητας που ετοιμάζει η μάρκα για τα επόμενα ηλεκτρικά της μοντέλα.
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