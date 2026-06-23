Δοκιμάζουμε το πιο οικονομικό διπλοκάμπινο pick-up της ελληνικής αγοράς

Το Tunland G7 είναι ένα διπλοκάμπινο pick-up, που με την πρώτη ματιά διατυμπανίζει τις σκληροτράχηλες καταβολές του τόσο με την πληθωρική του εμφάνιση όσο και με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του: Diesel κινητήρας, κατ’ επιλογή τετρακίνηση με κιβώτιο υποπολλαπλασιασμού, μπλοκέ διαφορικό, αυτόματο κιβώτιο οχτώ σχέσεων, δυνατότητα μεταφοράς φορτίου έως και 1.100 kg και ρυμούλκησης έως 3.000 kg.

Κοντολογίς, ένα πραγματικό εργαλείο για κάθε δουλειά επί παντός εδάφους και όχι ένα ποζεράδικο όχημα για αγρότες του… Κολωνακίου. Σε αυτό συνηγορούν η στιβαρή κατασκευή πάνω σε πλαίσιο τύπου σκάλας με αμάξωμα μήκους 5.340 mm, άκαμπτο πίσω άξονα και απόσταση 210 mm από έδαφος, καθώς και η γωνία προσέγγισης 28° και διαφυγής 19°.

Κλείσιμο

Ωστόσο, δεν υπολείπεται ούτε τεχνολογικά μήτε αισθητικά από τον, ψηλό πλέον, πήχη της κατηγορίας: Το σύγχρονο εσωτερικό παραπέμπει περισσότερο σε SUV, με διπλές οθόνες 12,3”, ποιοτικά υλικά και υπερπλήρη εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας - μεταξύ άλλων, σύγχρονο ESP (Bosch 9.3), κάμερα 360°, ανίχνευση τυφλού σημείου, προειδοποίηση σύγκρουσης και πλήρες πακέτο υποβοήθησης οδηγού.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

