Παγκόσμιο ρεκόρ στην Ελλάδα: Ο Hercules Nicolaou διέσχισε 1.208 χιλιόμετρα με σύμμαχο ένα Defender

Υπάρχουν αθλητικές προκλήσεις που δοκιμάζουν τα όρια του ανθρώπινου σώματος. Υπάρχουν όμως και εκείνες που αποκτούν πολύ μεγαλύτερη σημασία, καθώς μεταφέρουν ένα ισχυρό κοινωνικό μήνυμα.