Παγκόσμιο ρεκόρ στην Ελλάδα: Ο Hercules Nicolaou διέσχισε 1.208 χιλιόμετρα με σύμμαχο ένα Defender
NEWSAUTO.GR

Παγκόσμιο ρεκόρ στην Ελλάδα: Ο Hercules Nicolaou διέσχισε 1.208 χιλιόμετρα με σύμμαχο ένα Defender

Ο Κύπριος αθλητής υπεραποστάσεων Hercules Nicolaou κατέρριψε το Παγκόσμιο Ρεκόρ Guinness σε μια απαιτητική διαδρομή στην Ελλάδα, έχοντας στο πλευρό του το Defender 110 P400e και μεταφέροντας ένα ισχυρό μήνυμα για την ανδρική ψυχική υγεία.

Παγκόσμιο ρεκόρ στην Ελλάδα: Ο Hercules Nicolaou διέσχισε 1.208 χιλιόμετρα με σύμμαχο ένα Defender
Υπάρχουν αθλητικές προκλήσεις που δοκιμάζουν τα όρια του ανθρώπινου σώματος. Υπάρχουν όμως και εκείνες που αποκτούν πολύ μεγαλύτερη σημασία, καθώς μεταφέρουν ένα ισχυρό κοινωνικό μήνυμα.

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