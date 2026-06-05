Απίστευτο - Εφυγε ο τροχός απο φορτηγό στην Αττική Οδό
Απίστευτο - Εφυγε ο τροχός απο φορτηγό στην Αττική Οδό
Ένα σοβαρό περιστατικό στην Αττική Οδό, όπου τροχός ελαφρού φορτηγού αποκολλήθηκε ενώ το όχημα βρισκόταν εν κινήσει, αναζωπυρώνει τη συζήτηση για την αποτελεσματικότητα των τεχνικών ελέγχων και την κυκλοφορία επικίνδυνων οχημάτων στους ελληνικούς δρόμους.
Ένα σοβαρό περιστατικό στην Αττική Οδό, όπου τροχός ελαφρού φορτηγού αποκολλήθηκε ενώ το όχημα βρισκόταν εν κινήσει, αναζωπυρώνει τη συζήτηση για την αποτελεσματικότητα των τεχνικών ελέγχων και την κυκλοφορία επικίνδυνων οχημάτων στους ελληνικούς δρόμους.
UPD:
Η αποκόλληση τροχού από ελαφρύ φορτηγό στη λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας της Αττικής Οδού προκάλεσε έντονο προβληματισμό σχετικά με την κατάσταση του στόλου οχημάτων και τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται οι τεχνικοί έλεγχοι στη χώρα.
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UPD:
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