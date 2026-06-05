Απίστευτο - Εφυγε ο τροχός απο φορτηγό στην Αττική Οδό

Η αποκόλληση τροχού από ελαφρύ φορτηγό στη λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας της Αττικής Οδού προκάλεσε έντονο προβληματισμό σχετικά με την κατάσταση του στόλου οχημάτων και τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται οι τεχνικοί έλεγχοι στη χώρα.





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