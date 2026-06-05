Μεγάλη επένδυση της Tesla στην Αττική - Ετοιμη σε δύο μήνες (δείτε φωτογραφίες)
NEWSAUTO.GR

Μεγάλη επένδυση της Tesla στην Αττική - Ετοιμη σε δύο μήνες (δείτε φωτογραφίες)

Η ολοκαίνουργια κάθετη μονάδα της Tesla θα ολοκληρωθεί εντός το καλοκαιριού και θα είναι η μεγαλύτερη εγκατάσταση της αμερικάνικης φίρμας στην Ελλάδα…

Μεγάλη επένδυση της Tesla στην Αττική - Ετοιμη σε δύο μήνες (δείτε φωτογραφίες)
UPD:

Η Tesla ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει μία από τις σημαντικότερες επενδύσεις της στην Ελλάδα, καθώς προχωρά με γοργούς ρυθμούς στην ολοκλήρωση του νέου της συγκροτήματος στη λεωφόρο Βάρης – Κορωπίου.

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