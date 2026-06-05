Ιδού το νέο υβριδικό supercar της Audi με τεχνολογία Formula 1

Η Audi δημιούργησε το Nuvolari, ένα supercar που είναι εμποτισμένο με τεχνολογία από τη Formula 1. Είναι το πρώτο υβριδικό supercar της εταιρείας, το πιο γρήγορο Audi παραγωγής, έχει 1.001 άλογα, και 4 συνολικά κινητήρες.

