Ιδού το νέο υβριδικό supercar της Audi με τεχνολογία Formula 1
Ιδού το νέο υβριδικό supercar της Audi με τεχνολογία Formula 1
Η Audi δημιούργησε το Nuvolari, ένα supercar που είναι εμποτισμένο με τεχνολογία από τη Formula 1. Είναι το πρώτο υβριδικό supercar της εταιρείας, το πιο γρήγορο Audi παραγωγής, έχει 1.001 άλογα, και 4 συνολικά κινητήρες.
Η Audi αποκάλυψε επίσημα το Nuvolari, το οποίο είναι το πρώτο supercar της εταιρείας που έχει υβριδικό σύστημα μετάδοσης.
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