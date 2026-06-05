Καλοκαιρινή προσφορά της Autofit στη συντήρηση air condition
NEWSAUTO.GR

Καλοκαιρινή προσφορά της Autofit στη συντήρηση air condition

Καθώς οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν και το καλοκαίρι στην Ελλάδα γίνεται ολοένα και πιο απαιτητικό για οδηγούς και αυτοκίνητα, υπάρχει ένας τομέας που δεν σηκώνει αμέλεια, η σωστή συντήρηση του air condition.

Καλοκαιρινή προσφορά της Autofit στη συντήρηση air condition
Ένα αυτοκίνητο χωρίς σωστά συντηρημένο air condition κατά την διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών είναι άκρως ακατάλληλο για οδηγό και επιβάτες.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης