Καλοκαιρινή προσφορά της Autofit στη συντήρηση air condition

Καθώς οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν και το καλοκαίρι στην Ελλάδα γίνεται ολοένα και πιο απαιτητικό για οδηγούς και αυτοκίνητα, υπάρχει ένας τομέας που δεν σηκώνει αμέλεια, η σωστή συντήρηση του air condition.

