Καλοκαιρινή προσφορά της Autofit στη συντήρηση air condition
Καλοκαιρινή προσφορά της Autofit στη συντήρηση air condition
Καθώς οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν και το καλοκαίρι στην Ελλάδα γίνεται ολοένα και πιο απαιτητικό για οδηγούς και αυτοκίνητα, υπάρχει ένας τομέας που δεν σηκώνει αμέλεια, η σωστή συντήρηση του air condition.
Ένα αυτοκίνητο χωρίς σωστά συντηρημένο air condition κατά την διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών είναι άκρως ακατάλληλο για οδηγό και επιβάτες.
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