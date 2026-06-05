Δοκιμάζουμε το... άλλο Hyundai Kona - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Το Hyundai Kona ανέκαθεν είχε ιδιαίτερη εμπορική σημασία για την εταιρεία, ειδικά όσον αφορά στην αγορά της Ευρώπης. Από το 2023 και έπειτα βρίσκεται στη δεύτερη γενιά του, η οποία έχει μεγαλώσει σε διαστάσεις και πρακτικά γεφυρώνει το «χάσμα» μεταξύ των B-SUV και των C-SUV, αποκτώντας εντονότερο οικογενειακό χαρακτήρα.