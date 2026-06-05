Δοκιμάζουμε το... άλλο Hyundai Kona - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
NEWSAUTO.GR

Δοκιμάζουμε το... άλλο Hyundai Kona - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Το ηλεκτρικό Kona των 204 ίππων διατηρεί την άνεση, την πρακτικότητα και τον πλήρη εξοπλισμό των θερμικών μοντέλων, και προσθέτει στην εξίσωση μια καλή αυτονομία, δημιουργώντας ένα ενδιαφέρον πακέτο για όσους θέλουν να κάνουν το βήμα προς την ηλεκτροκίνηση.

Δοκιμάζουμε το... άλλο Hyundai Kona - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
UPD:
Το Hyundai Kona ανέκαθεν είχε ιδιαίτερη εμπορική σημασία για την εταιρεία, ειδικά όσον αφορά στην αγορά της Ευρώπης.  Από το 2023 και έπειτα βρίσκεται στη δεύτερη γενιά του, η οποία έχει μεγαλώσει σε διαστάσεις και πρακτικά γεφυρώνει το «χάσμα» μεταξύ των B-SUV και των C-SUV, αποκτώντας εντονότερο οικογενειακό χαρακτήρα.

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UPD:
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