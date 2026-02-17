Πόσους έπιασαν να τρέχουν πάνω από τα... 30 χλμ./ώρα;

Το όριο αυτό αρχίζει να γίνεται πράξη στους δρόμους των πόλεων, αλλά όχι χωρίς αντιδράσεις από τους οδηγούς. Κατά την ειδική εξόρμηση που πραγματοποιήθηκε στην Αττική μέσα σε τέσσερις ημέρες, συνολικά 93 οδηγοί εντοπίστηκαν να κινούνται με ταχύτητα πάνω από 30 χιλιόμετρα την ώρα μέσα σε κατοικημένες περιοχές και βεβαιώθηκαν ισάριθμες παραβάσεις από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αττικής. Τα στοιχεία δείχνουν ότι, παρά την μικρή διάρκεια εφαρμογής και την προσπάθεια ενημέρωσης, υπάρχουν οδηγοί που συνεχίζουν να υπερβαίνουν το νέο όριο, κάτι που προκαλεί προβληματισμό για τον βαθμό συμμόρφωσης και ανάγκη περαιτέρω ελέγχων.