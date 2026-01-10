Στην Ελλάδα το ηλεκτρικό Suzuki e Vitara - Πόσο κοστίζει;
Στην Ελλάδα το ηλεκτρικό Suzuki e Vitara - Πόσο κοστίζει;

Ανακοινώθηκαν οι τιμές του Suzuki e Vitara, με πλήρη ανάλυση εκδόσεων, μπαταριών, συστημάτων κίνησης και πακέτων εξοπλισμού για την ελληνική αγορά.

Η Suzuki γνωστοποίησε τον επίσημο τιμοκατάλογο του νέου e Vitara στην Ελλάδα. Το αμιγώς ηλεκτρικό SUV είναι διαθέσιμο για παραγγελία, με τις πρώτες παραδόσεις να τοποθετούνται χρονικά εντός Μαρτίου

